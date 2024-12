LM: Kovář má nulu proti Interu, Krejčí u prohry. Real zabral v pravou chvíli

Kovář dostal šanci v bráně potřetí v ročníku Ligy mistrů a stejně jako při triumfu 5:0 nad Salcburkem vychytal čisté konto. Souboj úřadujících šampionů svých zemí rozhodl až v 90. minutě po závaru v pokutovém území Mukiele. Reprezentační útočník Patrik Schick se po krátkém zranění lýtka vrátil alespoň na lavičku Leverkusenu.

Bayer i Inter mají po dnešku 13 bodů a jisté play off, německý celek je díky lepšímu skóre na druhém místě neúplné tabulky. Třetí je Aston Villa po vítězství 3:2 v Lipsku. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále.

Zápasu Girona - Liverpool dlouho kralovali brankáři. Jak domácí Gazzaniga, tak na druhé straně uzdravený Alisson, jenž se vrátil do sestavy po dvou měsících, si připsali několik vynikajících zákroků. Až po hodině hry zfauloval Van de Beek unikajícího Díaze a nařízenou penaltu proměnil Salah. Egyptský kanonýr má v této sezoně v dresu „Reds“ bilanci 22 soutěžních utkání a 16 gólů.

Krejčí odehrál celý zápas, na český souboj s náhradním brankářem Liverpoolu Vítězslavem Jarošem nedošlo. Girona zůstala na třech bodech a pro šanci na play off potřebuje závěrečná dvě kola po Novém roce vyhrát.

Real zabral, ale Mbappé se zranil

V Bergamu otevřel skóre v 10. minutě Mbappé, který se prvním dotykem uvolnil kolem domácího kapitána De Roona a druhým zakončil. Pětadvacetiletý útočník dal 50. gól v Lize mistrů jako druhý nejmladší v historii po Lionelu Messim, jemuž se to povedlo o rok dřív. V 36. minutě ale musel kvůli zranění vystřídat a jeho spoluhráči v nastavení přišli o poločasové vedení po De Ketelaerově penaltě.

Obhájci titulu však přece jen uhráli třetí vítězství a s devíti body se posunuli na 18. místo tabulky. V 56. minutě Vinícius Júnior využil šťastného odrazu a z otočky zaznamenal pátý gól v soutěži a vzápětí zvýšil Bellingham. V 65. minutě už jen snížil Lookman. Lídr italské ligy podlehl „Bílému baletu“ stejně jako v souboji o Superpohár UEFA a utrpěl premiérovou porážku v soutěži.

Postup do vyřazovací fáze si dnes pojistil Bayern Mnichov výhrou 5:1 nad Šachtarem Doněck, který kvůli válce na Ukrajině hraje domácí zápasy v německém Gelsenkirchenu. Na stadionu Schalke Šachtar brzy vedl po gólu Kevina, ještě do pauzy ale skóre otočili Laimer s Müllerem. Výsledek pojistili po změně stran dvěma trefami Olise a Musiala. Bavorský velkoklub má 12 bodů, jeho soupeř čtyři.

Výhrou 3:0 v Salcburku si na sedm bodů polepšil Paris St. Germain, kterému se nevydařil vstup do soutěže. Ve skvělých výkonech pokračuje jiný francouzský celek Brest. Přemožitelé pražské Sparty dnes zdolali doma 1:0 PSV Eindhoven a se 13 body se mohou těšit na vyřazovací fázi.

Bruggy porazily doma 2:1 Sporting Lisabon, oba týmy mají deset bodů. Duel Dinamo Záhřeb - Celtic Glasgow skončil bez gólů. Zbývajících devět utkání 6. kola soutěže je na programu ve středu.

Fotbalová Liga mistrů - 6. kolo:

Dinamo Záhřeb - Celtic Glasgow 0:0

Girona - Liverpool 0:1 (0:0)

Branka: 63. Salah z pen.

Atalanta Bergamo - Real Madrid 2:3 (1:1)

Branky: 45.+2 De Ketelaere z pen., 65. Lookman - 10. Mbappé, 56. Vinícius Júnior, 59. Bellingham.

Brest - PSV Eindhoven 1:0 (1:0)

Branka: 44. Le Cardinal.

FC Bruggy - Sporting Lisabon 2:1 (1:1)

Branky: 24. vlastní Quaresma, 84. Nielsen - 3. Catamo.

Bayer Leverkusen - Inter Milán 1:0 (0:0)

Branka: 90. Mukiele.

Lipsko - Aston Villa 2:3 (1:1)

Branky: 27. Openda, 62. Baumgartner - 3. McGinn, 53. Durán, 85. Barkley.

Salcburk - Paris St. Germain 0:3 (0:1)

Branky: 30. Ramos, 72. Mendes, 85. Doué.

Šachtar Doněck - Bayern Mnichov 1:5 (1:2)

Branky: 5. Kevin - 70. z pen. a 90.+3 Olise, 11. Laimer, 45. Müller, 87. Musiala.