ONLINE: Kovář čelí Interu, Schick na lavičce. Mbappé dal gól, pak se zranil

Fotbalisté Girony s reprezentačním obráncem Ladislavem Krejčím v základní sestavě nestačili v 6. kole Ligy mistrů na Liverpool, vedoucí celek Premier League. O výhře Reds 1:0 rozhodl z penalty Mohamed Salah. Takřka jisté play off už má Leverkusen útočníka Patrika Schicka a brankáře Matěje Kováře, němečtí šampioni hostí Inter Milán. Schick je po problémech s lýtkem na lavici náhradníků, Kovář v základní jedenáctce. Všechny zápasy Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSport.cz.

Zápasu Girona - Liverpool dlouho kralovali brankáři. Jak domácí Gazzaniga, tak na druhé straně uzdravený Alisson, jenž se vrátil do sestavy po dvou měsících, si připsali několik vynikajících zákroků. Až po hodině hry zfauloval Van de Beek unikajícího Díaze a nařízenou penaltu proměnil Salah. Egyptský kanonýr má v této sezoně v dresu "Reds" bilanci 22 soutěžních utkání a 16 gólů.

Krejčí odehrál celý zápas, na český souboj s náhradním brankářem Liverpoolu Vítězslavem Jarošem nedošlo. Girona zůstala na třech bodech a pro šanci na play off potřebuje závěrečná dvě kola po Novém roce vyhrát. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 63. M. Saláh Sestavy Domácí: Gazzaniga – Francés, Juanpe (C), Krejčí, Blind (77. Solís) – van de Beek (77. I. Martín), Romeu, Gutiérrez – Asprilla, Gil (72. Portu) – Danjuma (72. Stuani). Hosté: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk (C), Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Jones (76. Elliott) – M. Saláh, Núñez (71. Gakpo), L. Díaz (89. Endó). Náhradníci Domácí: López, Madrigal, Martínez, López, Stuani, Ruiz, Solís, Martín, Portu, Clúa, Kim, García Hosté: Jaroš, Kelleher, Endó, Gakpo, Elliott, McConnell, Norris, Quansah Karty Domácí: Romeu, Francés, Portu Hosté: L. Díaz, Gomez Rozhodčí Bastien – Zakrani, Berthomieu (vš. FRA) Stadion Estadi Municipal de Montilivi (Girona) Návštěva 9 241 diváků

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Kovář – Mukiele, Tapsoba, Tah (C), Hincapié, Grimaldo – E. Palacios, Tella (83. Terrier), Xhaka – Frimpong, Wirtz. Hosté: Sommer – Bisseck, de Vrij (C), Bastoni – Darmian, Frattesi (66. Barella), Çalhanoğlu (66. Asllani), Zieliński, Augusto (56. Dimarco) – M. Thuram (66. L. Martínez), Taremí (85. Arnautović). Náhradníci Domácí: Hrádecký, Lomb, Andrich, Soares, Belocian, García, Onyeka, Schick, Stěpanov, Terrier Hosté: Aidoo, Arnautović, Asllani, Barella, Buchanan, Dimarco, Martínez, Martínez, Mchitarjan, Calligaris Karty Hosté: Çalhanoğlu, Augusto Rozhodčí S. Vinčić (Slovinsko) Stadion BayArena, Leverkusen

Sledujte ONLINE všechny zápasy

