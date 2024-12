Priske: Sparta nepodává výkony, jaké by chtěla. Ale má dobré hráče a vedení

Plánujete se s bývalými kolegy ještě potkat?

„Nevím, jak to vyjde, teď pojedu domů. A hned po zápase jsem šel za svými hráči a realizačním týmem ve Feyenoordu. Všem jsem poděkoval za zápas, protože tohle jsou pro nás důležité body. Ale samozřejmě tohle bylo pro mě a Dávida (Hancka) víc speciální.“

Po zápase sparťanští fanoušci skandovali vaše jméno. Užil jste si to?

„Bohužel jsem to neslyšel. Ve Spartě jsem prožil dvě úžasné sezony i díky fanouškům, byli fantastičtí. Samozřejmě není lehké vidět, jak bojují s výsledky, trápí se, ale musejí držet pohromadě.“

Pomohlo vám, že Sparta se aktuálně nachází v krizi?

„To nevím. Víte, stále má kvalitní a dobrý tým. Chci se na zápas dívat spíš z našeho pohledu, podali jsme dobrý výkon, což je pro mě nejdůležitější.“

Ale přesto – viděl jste na letenském týmu změny od doby, co jste odešel?

„Rozumím vašim otázkám. Ale tohle není moje práce, abych mluvil o Spartě, jak vypadá a jaké předvádí výkony. Samozřejmě ji sleduji, stejně jako všechny moje bývalé kluby. Sparta v poslední době bojovala s výsledky a zraněními, nepodává výkony, jaké by si představovala. Ale vím, že má dobré hráče a management. Někdy se jako klub ocitnete v situaci, v níž musíte držet při sobě a najít cestu ven. Co je ale špatně, se mi těžko říká, protože už ve Spartě nejsem“

Překvapila vás Sparta něčím?

„Ani ne. Věděli jsme, že mají dobré standardky, hrozí po dlouhých autech, hrají přímočaře. To se potvrdilo. Myslím si, že zejména v první půli jsme je přehrávali v řadě aspektů.“

Jste spokojený s výhrou?

„Chválil jsem kluky za výkon i tři body. Je skvělé, že jsme před Vánocemi dosáhli v Lize mistrů na deset bod. Pro mě a pro Dávida (Hancka) měl zápas v sobě něco navíc. Za ty dva roky jsem toho ve Spartě hodně prožil, mám tam přátele, kolegy. Byli jsme nakonec hodně úspěšní. Tím, že jsme na sebe narazili jen pět měsíců po mém odchodu, to bylo speciální.“

Přiblížili jste se postupu do další fáze Ligy mistrů?

„Pořád to bude těžká, máme konkurenci. Navíc v novém formáte je složité se vyznat. Hodně počítačů se snaží analyzovat, kolik potřebujete bodů na postup. Ale máme stále pokoru. Budeme hrát do posledního hvizdu a pak uvidíme, co se stane. Jsem na hráče pyšný, že máme deset bodů.“