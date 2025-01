Leverkusen prohrál, chytal Kovář. Senzační obrat Barcelony z 2:4 na 5:4!

Liverpool zdolal doma 2:1 Lille a udržel stoprocentní bilanci. „Reds“ si mohli už dnes zajistit první místo, kdyby druhá Barcelona neotočila bláznivý duel na hřišti Benfiky Lisabon. Katalánci po velkém obratu zvítězili 5:4 a před posledním kolem ztrácejí na lídra soutěže tři body. Benfice nepomohl ani hattrick Vangelise Pavlidise.

Ze společné tabulky 36 týmů projde 24 mužstev do play off, prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále. Zbývajících devět zápasů 7. kola včetně souboje Sparta Praha - Inter Milán je na programu ve středu.

Leverkusen byl v Madridu v prvním poločase lepším týmem a jeho převaha ještě vzrostla v 25. minutě, kdy byl po ostrém skluzu vyloučen domácí Barrios. Přesilovku zužitkoval v nastavení první půle hlavou Hincapié.

Do druhé půle Schick nahradil Mukieleho, jeho tým ale brzy inkasoval poté, co se Álvarez prosadil proti třem obráncům a překonal Kováře skákavou střelou ke vzdálenější tyči. Český gólman inkasoval po pěti soutěžních utkáních a v Lize mistrů nedosáhl na třetí čisté konto v sezoně.

Nevídaný obrat Barcelony!

Atlético se vrátilo do zápasu a v 76. minutě se srovnal i počet hráčů, po druhé žluté kartě nedohrál Hincapié. V závěru Álvarez zakončil další nenápadnou akci kličkou Kovářovi a šestou trefou v tomto ročníku Ligy mistrů rozhodl. Madridský celek se vyšvihl na třetí místo. Leverkusen, který zakončí ligovou fázi za týden proti Spartě, prohrál po 11 soutěžních triumfech a je šestý.

Benfica si dnes mohla zajistit postup do play off a proti favorizované Barceloně dlouho vedla. Pavlidis vykročil za svým premiérovým hattrickem v Lize mistrů už ve druhé minutě. Ve 13. minutě srovnal z penalty Lewandowski.

Polský kanonýr před třemi lety proti Salcburku nasázel rekordní hattrick do 23. minuty od úvodního hvizdu, Pavlidisovi se to dnes povedlo za půl hodiny, což ho řadí na třetí místo historických tabulek. Řecký reprezentant nejprve využil srážky brankáře Szczesného se spoluhráčem Baldem a následně proměnil pokutový kop po faulu gólmana katalánského klubu.

Přestřelka pokračovala i po změně stran. Na snížení Raphinhy odpověděli domácí vlastní brankou Araúja. V 78. minutě proměnil druhou penaltu Lewandowski a devátým gólem si upevnil vedení v tabulce kanonýrů. Následně srovnal García a v šesté minutě nastavení rozhodl z brejku do otevřené obrany Raphinha, jenž má na kontě už osm branek. Barcelona potvrdila, že má s 26 góly jasně nejlepší ofenzivu.

Liverpool stále stoprocentní

Liverpool po první půli vedl díky zásahu kanonýra Salaha, po hodině hry byl navíc vyloučen Mandi. I v oslabení srovnal David, brzy ale vrátil vedení na stranu lídra Premier League tečovanou střelou Elliott. Trenér Arne Slot je teprve druhým koučem, který po nástupu do funkce dovedl své nové mužstvo k vítězství v úvodních sedmi utkáních Ligy mistrů. Totéž se povedlo jen současnému trenérovi Barcelony Hansimu Flickovi ještě na lavičce Bayernu Mnichov.

Dortmund prohrál i čtvrtý soutěžní zápas po Novém roce. V Boloni dlouho vedl po Guirassyho penaltě, v 70. minutě ale po dvou „slepených“ gólech o body přišel. Italský klub si připsal premiérové vítězství a s pěti body udržel naději na postup. Borussia je ve středu tabulky stejně jako Bruggy s Juventusem po vzájemné bezgólové remíze.

Bergamo deklasovalo doma 5:0 Štýrský Hradec. Do vedení ho poslal ve 12. minutě nejlepší střelec Serie A Retegui, jenž zakončil do prázdné brány pohlednou kombinaci. Úřadující šampioni Evropské ligy zápasu dominovali a po změně stran přidali další čtyři góly. Atalanta má 14 bodů a v tabulce je čtvrtá. Tříbodový Štýrský Hradec čeká za týden poslední představení v soutěži.

Monako zabralo v Lize mistrů po dvou porážkách a má o bod méně než Bergamo. Knížecí klub zvítězil 1:0 nad Aston Villou díky Singově dorážce hlavou z osmé minuty. Anglický celek zůstal před svým soupeřem díky lepšímu skóre.

Fotbalová Liga mistrů - 7. kolo:

Atalanta Bergamo - Sturm Štýrský Hradec 5:0 (1:0)

Branky: 12. Retegui, 58. Pašalič, 63. De Ketelaere, 90. Lookman, 90.+4 Brescianini

Monako - Aston Villa 1:0 (1:0)

Branka: 8. Singo

Atlético Madrid - Leverkusen 2:1 (0:1)

Branky: 52. a 90. Álvarez - 45.+1 Hincapié. ČK: 25. Barrios - 76. Hincapié

Benfica Lisabon - FC Barcelona 4:5 (3:1)

Branky: 2., 22. a 30. z pen. Pavlidis, 68. vlastní Araújo - 13. z pen. a 78. z pen. Lewandowski, 64. a 90.+6 Raphinha, 87. García

Boloňa - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)

Branka: 71. Dallinga, 72. Iling Junior - 13. Guirassy z pen.

FC Bruggy - Juventus Turín 0:0

Crvena zvezda Bělehrad - PSV Eindhoven 2:3 (0:3)

Branky: 71. Ndiaye, 77. Djiga - 17. a 24. De Jong, 43. Flamingo. ČK: 52. Flamingo (PSV)

Liverpool - Lille 2:1 (1:0)

Branky: 34. Salah, 67. Elliott - 62. David. ČK: 59. Mandi (Lille)

Slovan Bratislava - Stuttgart 1:3 (0:2)

Branky: 85. Metsoko - 11. a 36. Leweling, 87. Rieder