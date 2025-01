Haraslín je zpátky: překvapivá zpráva i opatrný režim. Existuje riziko

V dlouhých teplákách a červené bundě vkročil na promrzlý trávník. Lukáš Haraslín, jedna z největších hvězd Sparty, se na úterním tréninku připravoval s týmem. Spolu s Kryštofem Daňkem si protahoval nohy, vedle Veljka Birmančeviče pak postupně nabíral rychlost.

Jen se čekalo, jestli se šikovný křídelník postupně odpojí od kolegů a odstartuje individuální přípravu pod dohledem kondičního trenéra Tomáše Malého. Stejně tak, jak to fungovalo na nedávném soustředění ve španělské Marbelle.

Ale ne. Haraslín vydržel. „Trénuje s týmem už pár týdnů a je součástí kádru pro zítřejší zápas,“ uvedl trenér Lars Friis na tiskové konferenci.

V Lize mistrů dosud naskočil do čtyř zápasů a z toho dvakrát nedohrál – zranil se proti Manchesteru City (0:5) a Atlétiku Madrid (0:6). Poslední pauzu tak zahájil na konci loňského listopadu. Už v té době Friis odhadoval, že Haraslínův návrat se očekává na začátku ledna.

Slovenský reprezentant sice odjel se Spartou na herní kemp do španělské Marbelly, ale nezasáhl ani do jednoho ze dvou přípravných zápasů. Minulou středu, kdy letenský tým porazil Bodö/Glimt (3:0), usedl pouze na tribunu vedle navrátilce Jana Kuchty.

„Byl zraněný dlouho, měl svalový problém. Proto musíme postupovat hodně opatrně, aby byl opět silný,“ poznamenal trenér Friis.

Proto nasadit ho do lednového utkání, kdy na letenském stadionu se bude teplota pohybovat kolem nuly, by bylo velmi riskantní rozhodnutí. Navíc s ohledem na to, že hráč je lehce háklivý na svalová zranění.

Článek pokračuje pod grafikou

A Sparta prakticky o nic nehraje. V tabulce se nachází se čtyřmi body hluboko pod hranicí, která by jí zajistila postup do play off Ligy mistrů. Prohra pak znamená definitivní stopku. Proto Haraslín ani nefiguruje v pravděpodobné sestavě podle deníku Sport.

Pokud letenský tým zůstane věrný formaci 3-5-2, na kterou naskočil v závěru loňského podzimu, trenér Friis by mohl vsadit na útočníky Victora Olatunjiho a Veljka Birmančeviče.

První z nich se gólově prosadil v obou přípravných zápasech proti Malmö (3:1) a Bodö/Glimt, druhý pak vynechal generálku na jarní část kvůli nemoci. Na úterním tréninku byl v úvodních patnácti minut, které byly otevřené pro zástupce médií, v plném zápřahu.

Dalších možností Sparta příliš nemá. Nabízí se zapojení Ermala Krasniqiho nebo Kryštofa Daňka. Nemocný Indrit Tuci je mimo, a byť Albion Rrahmani se zapojil s mužstvem do tréninku, na soustředění v Marbelle se připravoval spíš individuálně. Jeho start se tak nedá příliš očekávat.

Přesto Haraslínova a Rrahmaniho účast na dopoledním tréninku s týmem je dobrý signál před blížícím se startem jarní části Chance Ligy. Vždyť Sparta je téměř kompletní.

Pravděpodobná sestava Sparty: Vindahl – Vitík, Panák, Sörensen – Kairinen – Wiesner, Sadílek, Laci, Ryneš – Olatunji, Birmančevič.