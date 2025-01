LM: PSG - City 4:2, hosté mimo postup! Priske slaví výhru nad Bayernem

Arsenal oslavuje branku to sítě Dinama Záhřeb • ČTK / AP / Kin Cheung

Fotbalisté Paris St. Germain ve šlágru 7. kola Ligy mistrů smazali dvougólové manko a zdolali doma 4:2 Manchester City. Angličtí šampioni jsou před posledním zápasem mimo postupové příčky. Play off si naopak zajistil obhájce titulu Real Madrid vítězstvím 5:1 nad Salcburkem. Český obránce Ladislav Krejčí nezabránil porážce Girony 0:1 na hřišti AC Milán.

Do vyřazovací fáze prošel Feyenoord díky domácímu triumfu 3:0 nad Bayernem Mnichov i Celtic, který v Glasgowě udolal 1:0 Bern. Arsenal si poradil 3:0 s Dinamem Záhřeb a vrátil se na třetí místo o skóre před Inter Milán. Ten vyhrál 1:0 na Letné nad Spartou. Ze společné tabulky 36 týmů postoupí 24 mužstev, nejlepší osmička půjde přímo do osmifinále.

V Paříži během prvního poločasu gól nepadl, mezi 50. a 60. minutou se ale skóre změnilo dokonce čtyřikrát. Manchester vedl 2:0 poté, co se krátce po sobě pohotově zorientovali ve vápně skórující Grealish s Haalandem. Domácí bleskově srovnali po trefách Dembélého a Barcoly, jenž dorazil do sítě Douého ránu do břevna.

Brankovou konstrukci trefil o chvíli později i Dembélé, PSG přesto obrat dokonal. V 78. minutě Vitinha ze standardní situace našel na zadní tyči Joaa Nevese a ten hlavou zakončil portugalskou spolupráci. Dvacetiletý záložník se prosadil v Lize mistrů poprvé v kariéře. Pojistku přidal v nastavení jeho krajan Ramos.

Francouzští šampioni mají 10 bodů a v posledním kole nastoupí ve Stuttgartu, který je na tom hůře jen o skóre. "Citizens" jsou s osmi body mimo postupové příčky a za týden musejí doma porazit Bruggy.

Úvodní dvě branky Realu vstřelil Rodrygo po přihrávkách Bellinghama, jenž se blýskl zejména při druhé asistenci chytrou "patičkou". Krátce po přestávce zvýšila další ofenzivní esa Mbappé s Viníciusem Júniorem, který jako druhý Brazilec zaznamenal 100. soutěžní gól v dresu "Bílého baletu". Dosud se to povedlo pouze bývalému útočníkovi Ronaldovi.

Vinícius Júnior přidal sedmou trefu v soutěži v 77. minutě po individuální akci. Čestný zásah hostů si připsal v závěru Bidstrup.

Girona prohrála i čtvrtý zápas na hřišti soupeřů, navíc opět neskórovala. Jediný gól AC Milán vstřelil v 37. minutě Leao. "Rossoneri" vyhráli popáté v řadě a v případě tříbodového zisku na hřišti Dinama Záhřeb udrží pozici v první osmičce.

Feyenoord dal zapomenout na nepřesvědčivé výsledky z nizozemské ligy a suverénně si došel za postupem. Svěřenci bývalého trenéra Sparty Priskeho jsou nyní v tabulce dokonce o bod před Bayernem. Výhru jim zařídil už v první půli útočník Giménez, jenž nejprve nekompromisně zakončil přímočarou akci a v nastavení proměnil penaltu. V závěru uzavřel skóre Ueda.

Lipsko prolomilo trápení v "milionářské" soutěži domácím vítězstvím 2:1 nad Sportingem a získalo první body. Do vedení poslal německý tým v úvodu Šeško. Sporting srovnal čtvrt hodiny před koncem zásluhou střídajícího kanonýra Gyökerese, záhy ale vrátil vedení domácím Poulsen. Celek z Lisabonu po odchodu trenéra Amorima do Manchesteru United prohrál i třetí zápas v Lize mistrů a s 10 body stále nemá jisté play off.

Šachtar v Gelsenkirchenu, kde hraje domácí zápasy kvůli válce na Ukrajině, rozhodl už v první půli. Nejprve skóroval z brejku Kevin a "dloubáčkem" z penalty zvýšil Sudakov. Šachtar má sedm bodů a za týden v Dortmundu musí vyhrát vyšším rozdílem, ani to mu ale nemusí stačit. Nováček v pohárově Evropě Brest má se 13 body play off jisté.

Výsledky 7. kola fotbalové Ligy mistrů

AC Milán - Girona 1:0 (1:0)

Branka: 37. Leao. Rozhodčí: Stieler (Něm.).

Arsenal - Dinamo Záhřeb 3:0 (1:0)

Branky: 2. Rice, 66. Havertz, 90.+1 Ödegaard. Rozhodčí: Siebert (Něm.).

Celtic Glasgow - Young Boys Bern 1:0 (0:0)

Branka: 86. vlastní Benito. Rozhodčí: Saggi (Nor.). ČK: 88. Maeda (Celtic).

Feyenoord Rotterdam - Bayern Mnichov 3:0 (2:0)

Branky: 21. a 45.+9 z pen. Giménez, 89. Ueda. Rozhodčí: Letexier (Fr.).

Paris St. Germain - Manchester City 4:2 (0:0)

Branky: 56. Dembélé, 60. Barcola, 78. Joao Neves, 90.+6 Ramos - 50. Grealish, 53. Haaland. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).

Real Madrid - Salcburk 5:1 (2:0)

Branky: 23. a 34. Rodrygo, 55. a 77. Vinícius Júnior, 48. Mbappé - 85. Bidstrup. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).

Sparta Praha - Inter Milán 0:1 (0:1)

Branka: 12. Martínez. Rozhodčí: Hernández (Šp.).

Lipsko - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)

Branka: 19. Šeško, 78. Poulsen - 75. Gyökeres. Rozhodčí: Lukjančukas (Lit.).

Šachtar Doněck - Brest 2:0 (2:0)

Branky: 18. Kevin, 37. Sudakov z pen. Rozhodčí: Schärer (Švýc.).

