Expert radí Spartě, jak na Leverkusen: Blokujte rychlé protiútoky a Wirtze

Přes deset let hrál v Německu, teď je trenérem, skautem. Proto Petr Ruman analyzuje také všechny soupeře Sparty v Lize mistrů. Český zástupce zakončí evropskou cestu proti Leverkusenu, úřadujícímu německému mistrovi. „Momentálně patří mezi nejatraktivnější bundesligové týmy. Mezi klíčové hráče patří Florian Wirtz, který je mistrem hledání třetích hráčů,“ zmínil expert deníku Sport, jenž současně popsal možnosti letenského týmu.

Herní styl

„Vyznává ofenzivní styl hry, který kombinuje kreativitu, dynamiku a rychlé přechody do útoku. Největší nebezpečí vyplývá ze silné záložní řady, rychlých křídelních hráčů a nebezpečného útočníka. Klub dlouhodobě sází na rozvoj talentů, což se odráží v jeho filozofii a způsobu hry. S dalším posunem pod vedením trenéra Xabiho Alonsa má mužstvo potenciál dosáhnout velkých úspěchů jak v domácí soutěži, tak v evropských pohárech.“

Hra proti míči

„V defenzivě jde o dobře organizovaný, disciplinovaný a prostorově kompaktní mužstvo. Je známé agresivním presinkem a má za cíl získat míč do pěti až sedmi sekund. Hráči se při vysokém napadání orientují k míči a soupeři vždy ze středu hřiště, aby měli srdce hry pod kontrolou. Pokud v něm propadnou, stáhnou se do kompaktního středního bloku a přejdou do formace 5 – 4 – 1, která omezuje možnosti kombinovat ve středu pole. Při rychlých protiútocích jsou klíčoví wingbeci, kteří se okamžitě vracejí. Současně se v defenzivní fázi stahují hluboko a zajišťují šířku obranné linie.“

LEVERKUSEN jde při odkopu soupeřova brankáře do tzv. man-markingu, přičemž se orientuje vždy ze středu hřiště. Tím zaručuje kompaktnost. • Foto Repro

Hra s míčem

„Pod Alonsem se stal takticky a technicky vyspělým týmem, rozestavení přizpůsobuje situaci na hřišti (3 – 1 – 2 – 1 – 3 nebo 4 – 2 – 3 – 1). Při výstavbě hry využívá tříčlennou obranu, která se mění na čtyřčlennou v defenzivní fázi. Mužstvo sází na konstruktivní rozehrávku od brankáře přes obránce, střední záložník (nejčastěji Xhaka) se stahuje