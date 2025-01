Friis o Schickovi: Je fantastický. Rrahmani bude chybět i na Slovácko

PŘÍMO Z NĚMECKA | Až ve středu večer usedne na lavičku v moderní Bay Areně, zapíše do statistik zápasů Ligy mistrů číslo osm. Trenér Lars Friis sice se Spartou jistě nepostoupí do play off prestižní soutěže, přesto se pokusí bodovat proti Leverkusenu, úřadujícímu německému mistrovi. „Znovu potkáme světové hráče,“ poznamenal dánský kouč.

Jedním z nich je Patrik Schick?

„Je fantastický, dostal se do skvělé formy. Není platný jen v ofenzivní práci, ale tvrdě maká i dozadu. Velmi dobře zapadl do herního stylu Leverkusenu, což je pro něj velké plus.“

Leverkusen na domácím hřišti v Lize mistrů ještě neinkasoval. Věříte si?

„Kdyby ne, byla by hloupost vůbec cestovat do Německa. Jde o absolutně top tým, proti kterému budeme hrát. Ale jsme tady, abychom s nimi soutěžili o body. Ano, věřím, že vstřelíme branku.“

Jste ještě před startem ligového jara. Jste připravení?

„Ještě nejsme na vrcholu výkonnosti, protože máme za sebou jediný soutěžní zápas. Tak to je. Ale máme čerstvou energii a dobrý plán. Uděláme všechno pro to, abychom uspěli.“

Proč chybí Matěj Ryneš?

„V pondělí se zranil na tréninku, neodcestoval s námi do Německa. Proto nebude k dispozici.“

Stejně jako Albion Rrahmani. Bude připravený aspoň na Slovácko?

„Nebude připravený ani o víkendu. Ale je velmi blízko návratu na hřiště. Trénuje už s týmem, jde to pomalu. Je před námi ještě dlouhá sezona, budeme ho potřebovat.“

Na soupisku jste dopsali Adama Ševínského. Je možné, že naskočí do zápasu?

„Máme kádr dvaadvaceti hráčů a já potřebuji vybrat jedenáct. Každý je připravený nastoupit a Adam může být jedním z nich. Ale neřeknu vám, kdo se objeví v základní sestavě.“

Co vám dala dosud Liga mistrů?

„Stoprocentně jsme se posunuli. Máme za sebou dobré zkušenosti, hráli jsme proti dobrým týmům, trenérům a hráčům. Co jsme se všechno naučili? Je to individuální a zápas od zápasu. Na této úrovni hrajeme proti nejlepším týmům a hráčům, kteří jsou neúnavní. Chtějí vyhrát každý souboj v zápase, jsou neúprosní. Vy musíte zůstat soustředění celý zápas… Myslím, že nám to dalo hodně zkušeností, nemůžu vybrat jen jednu věc. Až se vrátíme do Ligy mistrů další sezonu, budeme připraveni.“