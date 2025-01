Schick: Spartě přeji, ať zvrátí vývoj sezony. Repre? Nemám problém přijet

Prožil jste speciální zápas?

„Spartu stále sleduji, jde o můj oblíbený klub a do budoucna jí přeju, aby se jí dařilo. Snad se klukům ještě podaří pozitivně zvrátit vývoj v lize.“

Slavil byste gól proti Spartě?

„Asi bych slavil. Na gól se vždycky hodně nadře celý tým a tohle je událost, která si oslavu zaslouží. Nevidím v tom žádný disrespekt ke Spartě.“

Hecoval jste se s hráči na hřišti?

„Nic takového. Akorát kamarádi z tribuny na mě trochu ze srandy pořvávali. Trochu jsme se samozřejmě popichovali.“

S kým jste si vyměnil dres?

„Nikomu jsem ho nedal, protože jsem ho slíbil kamarádům. Měli o něj zájem.“

Nadřeli jste se víc, než jste čekal?

„Sparta hrála kompaktně, což je pro mě jako útočníka vždycky složitější. Určitě jsme to s ní neměli jednoduché. Ve vápně jsem byl téměř vždy na dva stopery, to je pro útočníka těžké. Na druhou stranu aspoň měli hráči pode mnou trochu víc prostoru ke kombinaci. Vyhráli jsme, postoupili z TOP osmičky rovnou do další fáze, takže cíl jsme splnili a jsme spokojení.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Navíc jste doma stále bez inkasované branky…

„Nechceme inkasovat v žádné soutěži. Ať už je to v bundeslize, nebo v Lize mistrů. Na dobré defenzivě si zakládáme, takže nás to těší, ale cílem bylo vyhrát co nejlepším rozdílem, protože jsme se na dálku přetahovali s Aston Villou. To se povedlo. Sparta nám to ale rozhodně neulehčila.“

Jak je pro vás důležitý Florian Wirtz, který vám spoustu branek připravuje?

„Je klíčový, takového hráče těžko nahradíte. Pro naši ofenzivu je stěžejní. A to nejen proti Spartě. Vstřelil gól a vytvářel další šance, ale vždycky, když se soupeř takto zatáhne, tak je to pro nás složitější a Florian si cestu stejně najde a potvrdí kvalitu. Myslím si, že ale umí zahrát ještě líp než dneska. Pro mě je naprostou světovou špičkou.“

Střílíte góly, dostal jste se do formy. Pomohlo vám odřeknutí posledních reprezentačních zápasů?

„Cítím se dobře. Hlavně zdravotně mě nic netrápí, což je asi nejdůležitější. To musím zaklepat. K reprezentaci už jsem se několikrát vyjadřoval.“

Šlo o dobré rozhodnutí?

„Tehdy bylo jednoduché a hlavně správné. V době, kdy se tvořila nominace, jsem neměl optimální herní vytížení a necítil se ve formě. Vnímal jsem to tak, že bude lepší přenechat svoje místo klukům, kteří na tom byli lépe. Když jedu na nároďák, tak chci být stoprocentní, cítit se dobře, abych týmu pomohl. Tenkrát jsem to tak necítil. Rozhodl jsem se raději trénovat v klubu, abych se dostal do formy.“

Na příští sraz byste přijel?

„Pokud to bude takhle pokračovat a bude se mi dařit, tak na další sraz nemám žádný problém přijet.“