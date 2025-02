Federální srovnání po LM: Sparta bude muset připlatit za kvalitu, co Slovan?

„Jak by dopadla přímá konfrontace? Nebudu chodit kolem horké kaše: Spartu i Slavii řadím o úroveň výš nad Slovan, protože oba kluby mají hráče na vrcholu výkonnosti, nebo ještě daleko před ním. Ve Slovanu hrála Ligu mistrů spousta fotbalistů za zenitem,“ říká Kvasnica.

„Pro Spartu – a vlastně i pro Slavii – je to jedno velké poučení: pokud chtějí hrát v Lize mistrů důstojnější roli, musejí přitlačit v přestupových částkách. Čtyři miliony za Rrahmaniho? OK, ale bude to muset jít výš,“ míní Fejgl. Co se Spartě a Slovanu v Lize mistrů povedlo? Z čeho se poučit a kdo (ne)zaujal? Celý díl pořadu iSkaut najdete na webu www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz.