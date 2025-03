Výhra Realu: festival krásných gólů, emotivní oslava i vzkaz pro Simeoneho

Krásná klička, průnik do vápna a prakticky dokonalá obalovačka na zadní tyč. A znova, a znova. Madridské derby v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů přineslo několik výstavních kousků a domácí Real si do odvety odnáší těsný náskok 2:1. „Žijeme, ale není to pro nás dobrý výsledek,“ hodnotil zápas Diego Simeone, trenér Atlétika.

Zářivé ofenzivní hvězdy na obou stranách se ke slovu mnohokrát nedostaly. Pikantní souboj městských rivalů podle statistik nepřinesl ani jednu velkou šanci, přesto se rozhodně bylo na co dívat a míč skončil v síti hned třikrát. Všechny gólové okamžiky byly navíc z kategorie exkluzivních zásahů.

Na první úder diváci na Santiago Bernabéu nemuseli čekat dlouho. Domácí fanoušky rozjásal neohroženým průnikem do vápna a parádní ranou do šibenice Rodrygo. „Byl to krásný gól po spolupráci s Federicem (Valverdem). Výborně chápe moje myšlenky a parádně mi poslal míč přesně do náběhu. Já jsem si pak zasekl míč a napálil ho levačkou. Když mi to vychází na tréninku, tak to zkouším i v zápase,“ popisoval úvodní branku její autor.

Pokud byla úvodní branka Rodryga krásná, tak vyrovnávací trefa Juliána Álvareze jí ještě s přehledem zastínila.

Šikovný Argentinec ustál na hranici vápna souboj s Eduardem Camavingou a namířil si to do šestnáctky, kde se dlouho nerozpakoval a z náročného úhlu nasměroval střelu tak dokonale, že se s odrazem o tyč dostala za záda bezmocného gólmana. Perfektně zakroucená střela prostě nešla zastavit.

„Bylo to neskutečné. Nepřekvapuje mě to, protože je to skvělý hráč a má obrovské sebevědomí. Svou kvalitu dokazuje každý týden,“ žasl v pozápasovém rozhovoru pro TNT Sports záložník červeno-bílých Conor Gallagher.

Poslední gólovou porci po prvních dvou vydatných chodech přidal Brahim Diaz, který se ze zdánlivě ztracené pozice dokázal umně proštrykovat kolem obránce soupeře a v hradbě těl perfektně našel uličku směrem na zadní tyč brány, kam neomylně vyslal míč.

Jakmile balón zapadl do sítě, vydal se rozjařený Maročan směrem do kotle fanoušků Realu a vítěznou branku s nimi oslavil ve velmi emotivním stylu.

„Real Madrid je nejlepším klubem na světě a já mu budu pomáhat, jak jen budu moct. Jsem ochotný mu dát úplně všechno,“ vyjádřil se k bouřlivé oslavě střelec vítězné branky.

A jeho gól měl ještě jednu dohru. Když ho po dlouhém objímání konečně ultras z kotle pustili zpět na hřiště, namířil si to ještě ke střídačce Atlétika s krátkým vzkazem pro trenéra soupeře. Diego Simeone na předzápasové tiskové konferenci tipoval, koho pošle na hřiště kouč Ancelotti a právě Diaze opomenul.

„Záloha Realu? Myslím, že do toho půjdou Camavinga a Modrič. Nemyslím si, že bude hrát Brahim (Diaz),“ predikoval Argentinec. A jeho slova si záložník Madridu moc dobře pamatoval. „Teď mluv. Včera jsi mluvil, tak mluv i teď,“ křičel jeho směrem autor rozdílové branky.

Ve zbytku utkání si každý z rivalů vytvořil jednu slibnou střeleckou pozici, ale chytrou střelu Griezmanna parádně vychytal Courtois a na druhé straně pálil v nastavení Luka Modrič jen slabě doprostřed brány.

Nepovedený pokus zkušeného Chorvata tak může mrzet, protože odveta příští týden na nehostinném Wanda Metropolitanu může být pro obhájce trofeje velmi náročná. „Můžeme porazit každého. Víme, že proti Realu dokážeme hrát vyrovnanou partii a vyhrát,“ hecoval spoluhráče před odvetou Gallagher.

Extrémně vypjatého druhého duelu osmifinále Ligy mistrů se obává také specialista této soutěže Carlo Ancelotti: „Proti Atlétiku hrajeme neradi. Bylo to hodně těžké a příští týden to bude ještě daleko těžší,“ uvědomuje si italský stratég.

Zvládne obhájce trofeje odvetu a postoupí mezi nejlepší osmičku nejprestižnější evropské soutěže?