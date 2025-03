Kdo viděl dvojdotek, ať zvedne ruku! zuřil Simeone. Courtois: Jen fňukají...

Poslední kop penaltové loterie. Antonio Rüdiger poslal střelu k levé tyči a brankář Jan Oblak měl míč na ruce, přesto mu nakonec proklouzl do sítě. Real Madrid tak (jako v posledních letech mnohokrát) slaví v Lize mistrů postup do čtvrtfinále s velkou dávkou štěstí, když po obrovské bitvě udolal městského rivala Atlétiko. Penaltové drama bylo tentokrát extrémně zamotané a gól Juliána Álvareze odvolával dokonce VAR. „Nikdy jsem to neviděl,“ rozčiloval se kouč vyřazených Diego Simeone. A to nebylo jediné penaltové pozdvižení. Ještě ve hře mohl rozhodnout z puntíku Vinícius Júnior, ale přestřelil.

Pro Atlétiko je to velmi krutý konec. V Lize mistrů opět narazilo na extrémně těžkého soupeře, opět hrálo vyrovnanou partii do posledního dechu, a zase to nevyšlo. Jako by se Los Colchoneros s městským rivalem z Madridu nenatrápili už dost. I šestý vzájemný střet ve vyřazovací fázi Champions League nakonec vyzněl lépe pro favorizovaný Real.

Rozdíl mezi nenáviděnými konkurenty je přitom často naprosto minimální a stejně tomu bylo i teď.

Opravdu jen centimetry rozhodovaly v penaltovém rozstřelu hned několikrát. „Jsem na hráče pyšný. Real Madrid jsme v Lize mistrů sice ještě neporazili, ale pokaždé to měli těžké,“ chválil hráče Atlétika po extrémně bojovném výkonu kouč Simeone.

Největší kontroverzi vyvolala druhá série rozstřelu a penalta Juliána Álvareze. Ten při střele podklouzl, ale i tak dostal míč se štěstím do sítě. Argentinec si oddechl a za bouřlivého nadšení domácích fanoušků se vrátil zpátky na půlící čáru. Jenže radost domácích o pár vteřin později zastavil videorozhodčí.

Zpomalený záběr odhalil, že mladý útočník v pádu o míč jemně zavadil levou nohou těsně před tím, než ho napálil pod břevno. Hráči Realu v čele s Kylianem Mbappém okamžitě gestikulovali směrem k sudímu, který si přiložil ruku k uchu a po chvilce jednoznačně rozpažil. Álvarézův gól v penaltovém rozstřelu video odvolalo.

„Nikdy jsem neviděl, aby penaltu odvolával VAR, ale to je v pořádku. Věřím, že jasně viděli, jak se míče dotknul dvakrát,“ začal Simeone o netradičním momentu. O chvilku později mu to ale nedalo. „Pokud někdo z vás viděl, že se Julián dotknul míče dvakrát, ať zvedne ruku,“ zeptal se novinářů v sále při tiskové konferenci. „No tak, kdo z vás zvedne ruku? No tak!“ vykřikoval emotivní kouč. „Nikdo? No tak vidíte, další otázka,“ utnul diskuzi o podivné situaci.

Vyjádření jako toto pak dopálilo gólmana Realu Thibauta Courtoise. „Unavuje mě, jak ze sebe dělají oběť a neustále fňukají kvůli takovým věcem. Rozhodčí nechtějí nikoho zvýhodňovat. Viděli to jasně a odpískali to,“ nepochybuje belgický brankář.

Obr v bráně Realu na rozdíl od soupeře z protějšího tábora žádnou penaltu nechytil, přesto slavil postup. Když Jan Oblak vyrazil nepovedenou střelu Lucase Vázqueze, mohl Marcos Llorente srovnat stav po třetí sérii, jenomže míč napálil jenom do břevna. Kdyby svou střelu poslal o pár centimetrů níž, bylo by vyrovnáno, takhle měl Real mečbol. A ten využil.

Znovu v jeho prospěch hrály centimetry štěstí. Rüdiger vypálil slabě a nepřesně. Oblak čekal uprostřed do poslední chvíle a vrhl se za míčem. Už ho cítil ve své dlani, ale nakonec kulatý nesmysl proskotačil až do brány. „Rozhodovali jsme se mezi ním a Endrickem, ale pak jsem viděl Endrickův výraz a vybral jsem Rüdigera. Jako poslední šel kopat už proti Manchesteru City a proměnil,“ připomněl trenér Carlo Ancelotti rok staré penaltové drama, které rozhodl stejný střelec.

Na vypjatý rozstřel ovšem vůbec dojít nemuselo, kdyby byl Real přesnější z bílého bodu už v základní hrací době. Po faulu na Mbappého si ve druhém poločase utkání postavil míč na puntík Vinícius, ale exekuce se mu vůbec nepovedla a balón poslal vysoko nad bránu. Těsně před rozstřelem pak hvězdný Brazilec střídal. „Rozhodl jsem, že bude kopat Vini a bohužel neproměnil. V rozstřelu by stejně kopat nešel a navíc byl unavený, takže jsem ho vystřídal,“ prozradil 65letý Ital.

A rozhodnutí stáhnout sebevědomou superstar těsně před nervy drásajícím penaltovým soubojem se ukázalo jako správný tah. Real Madrid i s velkou dávkou štěstí udolal městského rivala a postoupil do čtvrtfinále. Obhájce titulu je navíc podle aktuálních výpočtů největším favoritem na zisk ušatého poháru. Statistický portál Football Meets Data spočítal jeho šance na osmnáct procent, což je ze všech čtvrtfinalistů nejvíc.

Dojde si Real znovu pro nejcennější trofej klubového fotbalu?