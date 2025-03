Trest za oslavy? UEFA kvůli vyhrocenému derby v LM vyšetřuje hvězdy Realu

Vstoupit do diskuse (

Dohra vyhroceného městského derby v osmifinále Ligy mistrů. Po nervy drásajícím penaltovém rozstřelu se hráči Realu Madrid utrhli ze řetězu a nechali úplně volný průchod emocím směrem k fanouškům nenáviděného Atlétika. Jenže někteří to trochu přehnali a UEFA je teď vyšetřuje pro „neslušné chování“. Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos a Vinicius Júnior by tak v nejhorším mohli dokonce přijít i o čtvrtfinále s Arsenalem.

Hojně diskutovaný rozstřel rozvášnil velkou část fotbalové veřejnosti. Neuznaná penalta Juliána Álvareze kvůli spornému dvojdoteku poslala mezi nejlepší osmičku Real a hráči v bílém si tento moment vychutnali naplno.

Přímo před fanoušky soupeře na jejich stadionu pak slavili úplně bez zábran a červenobílým se to vůbec nelíbilo. Hvězdy Bílého baletu nadšeně tancovaly přímo před zraky „Colchoneros“ a za to se na ně snesly různé předměty.

Někteří hráči tak přešli do protiútoku pomocí nevhodných gest. Antonio Rüdiger ukazoval směrem k fanatikům soupeře podřezávání hrdla. Dani Ceballos pak při odchodu směrem do tunelu údajně ukazoval jiná obscénní gesta, a podobně se neuhlídali ani Kylian Mbappé a Vinicius Júnior. Na videích kolujících na sociálních sítích je například vidět, jak si Mbappé při oslavách provokativně sáhl do rozkroku.

Pravidla ale hovoří jasně: „použití urážlivého, hanlivého nebo hrubého jazyka a/nebo jednání“ nebo „chování provokativním, posměšným či podněcujícím způsobem“ se má trestat červenou kartou.

Proto se chováním hvězd bude zabývat i UEFA, která pověřila disciplinárního inspektora, aby se neslušným projevům hráčů věnoval i dále.

Jak dlouho bude vyšetřování trvat, ani jaké tresty hříšníkům hrozí, UEFA nezveřejnila. Pravděpodobně se ovšem všichni obejdou bez zákazu startu a spíš budou muset sáhnout do peněženky kvůli pokutám. V roce 2019 za podobné prohřešky zaplatili Cristiano Ronaldo a Diego Simeone po vyhroceném dvojzápase mezi Atlétikem a Juventusem 20 tisíc eur.

Zatím není ani jasné, zda UEFA vše stihne prošetřit do dalšího souboje Realu, na který ve čtvrtfinále Ligy mistrů čeká už příští týden první zápas proti Arsenalu.