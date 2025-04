Výjimečné trefy Součkova exparťáka proti Realu: Mám pocit, že letím na měsíc! Padl rekord Ligy mistrů

Declan Rice udeřil po přestávce. Dvakrát si postavil balon ke standardní situaci a dvakrát mířil přesně. Ačkoliv si podobné věci v Arsenalu většinou berou na starosti Bukayo Saka nebo kapitán Martin Odegaard, tentokrát uzmul balon anglický reprezentant.

A trefoval se nádherně.

V prvním případě (58. minuta) šikovně obstřelil zeď a trefil pravou stranu Courtoisovy brány.

Druhý zásah (70. minuta) byl ještě krásnější – Rice mířil znovu na pravou stranu, tentokrát vymetl šibenici.

V závěru se trefil ještě Mikel Merino, domácí slavili úžasnou výhru 3:0. Před odvetou čtvrtfinále v Madridu jsou v luxusní pozici, naopak historicky nejúspěšnější celek soutěže je ve velkém problému.

„Jak jsem tohle dokázal? Tajemství zůstane v šatně,“ smál se Rice, hlavní hrdina zápasu. „Mnohokrát jsem z podobných pozic trefoval zeď, nebo šla střela nad bránu. Původně jsem chtěl spíš centrovat na druhou stranu, ale pak jsem viděl postavenou zeď a brankáře a řekl si: ‚Jdi si pro to!‘,“ popsal první zásah. „Při druhém jsem si už fakt věřil a jednoduše to trefil. Teď jsem nadšený, mám pocit, že letím někam na měsíc. Až za několik let si uvědomím, že co se mi povedlo dneska, je něco opravdu speciálního.“

Gól z přímého kopu po 338 zápasech

Rice povedenými standardkami zbořil milníky své úspěšné kariéry. Odchovanec West Hamu, kde ještě před dvěma lety nastupoval ve středové dvojici s Tomášem Součkem a spolupracoval i s krajním obráncem Vladimírem Coufalem, čekal na branku z přímého kopu 338 soutěžních zápasů.

Stal se prvním hráčem, který dal ve vyřazovacím zápase Ligy mistrů dva góly z přímého kopu a čtvrtým, který dal dva v jednom zápase v jakémkoliv duelu klubové nejprestižnější soutěže. Před ním to dokázali jenom Cristiano Ronaldo, Neymar a Rivaldo.

„Dostal jsem po zápase zpátky telefon a ten se úplně zbláznil. Teď nemám slov. Porazit takhle Real v téhle soutěži… Je to pro nás velká noc,“ pravil střelec Arsenalu. „Když vstřelíte gól, je to ten nejlepší pocit na světě. V prvním případě moc nedávalo smysl takhle střílet, mohl to být krásný centr. Jenže pak jsem viděl, jak je postavená zeď… Teď mám ohromnou radost, povedlo se mi něco kouzelného.“

Fanoušci na stadionu byli v šoku, to samé hráči, trenéři, experti nebo diváci u televizí. „Může říkat, co chce, ale na tom nezáleží. Co předvedl, je něco úžasného,“ smekl nad uměním svého hráče trenér Arsenalu Mikel Arteta. „Jestli existuje někdo, kdo tohle dokáže, je to právě Declan. Ale musíte to předvést na té nejvyšší úrovni, proti jednomu z nejlepších brankářů světa. Neskutečné!“

Real schytal tvrdou porážku, Thibaut Courtois v bráně navíc ještě několik velkých šancí zneškodnil. Kylian Mbappé, Vinicius a další ofenzivní hvězdy si na Emirates Stadium neškrtly, vše vyvrcholilo v závěru, kdy byl po druhé žluté vyloučený frustrovaný Eduardo Camavinga.

„Rice to provedl výborně, všiml si u prvního přímého kopu volného místa. Courtois si postavil zeď špatně – šli tam jen čtyři hráči a bylo tam hodně prostoru. Velký kredit pro Declana, že to přečetl a využil toho,“ smekl v komentáři pro Amazon Prime někdejší záložník AC Milán Clarence Seedorf.