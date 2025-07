Vstoupit do diskuse (

Fotbalistům Plzně nevyšel vstup do kvalifikace Ligy mistrů, v úvodním utkání druhého předkola překvapivě prohráli doma se Servette Ženeva 0:1. Ve třinácté minutě rozhodl zápas ve vyprodané Doosan Areně Samuel Mráz. Viktoria měla v souboji vicemistrů svých zemí výraznou převahu, ale žádnou z řady šancí neproměnila. Před odvetou ve Švýcarsku v příštím týdnu se tak svěřencům trenéra Miroslava Koubka vzdálil postup.

Plzeň rozehrála kvalifikaci pohárů jako první český tým v sezoně. Na cestě do hlavní fáze Ligy mistrů potřebuje Viktoria projít přes tři soupeře. V případě, že otočí dvojzápas se Servette, utká se ve třetím předkole s vítězem souboje mezi Glasgow Rangers a Panathinaikosem Atény. Pokud za týden vypadne, přejde do třetího předkola Evropské ligy, kde by ji čekal Šeriff Tiraspol, nebo Utrecht.

