Liverpool v LM prohrál v Turecku. Jaroš dostal 4 góly, Tottenham remizoval s Bodö
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili v Lize mistrů na hřišti kazachstánského nováčka Kajratu Almaty 5:0. Na druhé výhře v soutěži měl největší podíl Kylian Mbappé, který zaznamenal hattrick. Bayern Mnichov vyhrál na Kypru nad Pafosem 5:1 a díky lepšímu skóre je v čele neúplné tabulky před Realem a Interem Milán. Vítězslav Jaroš v brance Ajaxu inkasoval v Marseille čtyři góly.
Kajrat začal proti nejúspěšnějšímu klubu historie bez respektu. Sedmnáctiletý Satpajev se hned v první minutě dostal k nebezpečné hlavičce a Courtois, který jako první Belgičan dosáhl na 90 startů v Lize mistrů, musel zasahovat. Jeho teprve osmnáctiletý protějšek Kalmurza, pro něhož to bylo teprve čtvrté utkání za první tým, fauloval Argentince Mastantuona a Mbappé po dvou penaltách před dvěma týdny proti Marseille proměnil i tu třetí.
Po změně stran francouzský útočník přímo z brankářova dlouhého výkopu utekl obraně a hattrick pak zkompletoval svým 60. gólem v soutěži. Střídající Camavinga a Maročan Díaz očekávanou výhru zpečetili. Italský sudí Guida proti Realu sice nařídil penaltu, ale po kontrole u videa ji odvolal.
Bayern vyhrál i devátý zápas od začátku sezony. Se soupeři z Kypru neměl nikdy slitování a vítězil ve všech šesti dosavadních duelech při skóre 31:2. Na hřišti Pafosu si otevřel střelnici Angličan Kane, už do přestávky dal dva góly a v posledních devíti zápasech v Lize mistrů zatížil konto soupeřů celkem desetkrát. Chorvat Oršič povedenou střelou jen zmírnil vysokou prohru domácích.
Bruggy včetně předkol vyhrály všech pět předchozích utkání a nastřílely v nich 17 branek. Proti Atalantě Bergamo uspěly v minulé sezoně ve vyřazovací fázi v obou zápasech a i tentokrát začaly lépe. Ve 38. minutě Řek Tzolis zužitkoval hned první střelu hostů na branku. Srb Samardžič vyrovnal 17 minut před koncem z penalty za faul brankáře Jackerse a Chorvat Pašalič zajistil první body pro italský tým, který v premiéře utrpěl debakl na hřišti PSG 0:4 a ve třetím kole bude za tři týdny hostit Slavii.
Kanonáda Marseille, Mourinho na Chelsea
Olympique Marseille těžil při výhře nad Ajaxem 4:0 ze skvělého úvodu. Brazilec Paixao, který ještě na jaře hrál nizozemskou ligu v konkurenčním Feyenoordu, za dvanáct minut dvakrát překonal českého gólmana Jaroše. Dvě branky připravil a jednu sám vstřelil gabonský veterán Aubameyang, který má na Ajax spadeno. Před dvěma lety mu dal ve dvou zápasech Evropské ligy celkem pět gólů a po epizodě v saúdskoarabské lize už zase září v dresu Marseille.
Atlético Madrid využilo zranitelnost obrany Eintrachtu Frankfurt, která ve dvou posledních bundesligových zápasech kapitulovala celkem osmkrát. Diváci na dvoustou branku svého klubu v Lize mistrů čekali jen čtyři minuty a pro italského útočníka Raspadoriho to byla první trefa po letním přestupu z Neapole. Mezi střelce se při výhře 5:1 zapsal i nestárnoucí Francouz Griezmann, který v Lize mistrů nasbíral už 43 branek.
Benfica utrpěla druhou prohru v soutěži na hřišti Chelsea a jejímu trenérovi Mourinhovi zhořkl návrat na Stamford Bridge, kde slavil tři mistrovské tituly. Náladu mu pokazil vlastní gól, jehož autorem byl Kolumbijec Ríos. Domácí těsný náskok uhájili i za cenu červené karty pro Brazilce Pedra v nastavení.
Norský tým Bodö/Glimt, který před dvěma týdny ukořistil bod v Edenu, si vyšlápl na vítěze Evropské ligy Tottenham a na umělé trávě mu málem oplatil dvě loňské porážky v semifinále druhé nejdůležitější klubové soutěže. Už v prvním poločase mohl jít do vedení, ale Högh z penalty poslal míč nad břevno. Po změně stran diváky dvakrát rozjásal Hauge, Nizozemec Van de Ven přesnou hlavičkou snížil a vlastní gól minutu před koncem stanovil remízu 2:2.
Naprázdno ale vyšel lídr anglické ligy Liverpool, který v Istanbulu prohrál s Galatasarayem 0:1. Nigerijec Osimhen proměnil už po čtvrthodině penaltu za faul na Yilmaze, jehož Maďar Szoboszlai udeřil do obličeje. Francouzský sudí Turpin sice dvě minuty před koncem dal hostům naději, když nařídil penaltu, ale po prozkoumání videa ji zrušil.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off