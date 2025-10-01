Předplatné

Kotal o Slavii: Chyba brankáře tým psychicky srazí. Po prvním gólu už skoro nebylo co řešit

Jonáš Bartoš
Liga mistrů
Italský fotbal dlouhodobě pečlivě sleduje, jako trenér obdivuje precizní taktiku a herní vyspělost nejlepších celků. Sílu naprosté evropské špičky a finalisty posledního ročníku Ligy mistrů poznala v úterý večer Slavia, na San Siro prohrála jasně 0:3. „Zápas ovlivnil první gól, pak skoro nebylo co řešit,“ říká v hodnocení pro iSport trenér a fotbalový expert Václav Kotal.

Ukázala se jasná dominance Interu?
„Nelze srovnávat italskou a českou ligu, to je jednoznačné. Stačí, když se podíváte na hráče, jejich úroveň je jednoznačně někde jinde, než u nás. Naše česká mužstva s nimi mohou hrát jen ve chvíli, pokud mají výbornou organizaci hry a podobně. Pak je možné něco eliminovat.“

Což se Slavii na San Siro nedařilo.
„Velký problém byla chyba brankáře Staňka, to mužstvo psychicky srazí. Slavia dostala laciný první gól a pak Inter hrál, co potřeboval. Od začátku vedl a dostal se do klidu, navíc má obrovskou kvalitu. Trpělivě Slavii rozebíral, až zápas skončil jasným výsledkem pro domácí tři nula. Znovu říkám – zápas ovlivnil první gól, v podobných pohárových zápasech je nejdůležitější. Taktika se pak mění. Kdyby chtěla Slavia uspět,

