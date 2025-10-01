Japonský experiment? Průšvih. Hašioka vzadu chyboval a ukázal slabinu soupisky Slavie
Toto jméno v létě kdejakého fanouška hodně zaujalo. Daiki Hašioka – první Japonec ve Slavii, hráč se zkušenostmi z Premier League, dlouhodobě vyskautovaný profil a alternativa za často kritizovaného Davida Douděru. Po pár zápasech se ale iluze o nové posile rozplývají. Obránce proti Interu v Lize mistrů předvedl elementární chyby, které odhalily velkou slabinu Slavie. Ani po třech měsících nemá na levé straně hřiště dostatečnou kvalitu.
Výkon na San Siru nebyl celkově dobrý, ale pokud by se měl Jindřich Trpišovský zlobit na nějaké individuality, byl by to chybující Jindřich Staněk a obránce Daiki Hašioka. Brankáři ale nic nevyčítal. „Dostávali jsme ho do situací, do kterých jsme nemuseli, a byly pro něj nekomfortní. Jindra nás drží celou sezonu a největší chybou byla pomalá nabídka ostatních hráčů,“ podotkl kouč.
Chyby japonského obránce, se kterým se trenéři proti Interu rozhodli zaexperimentovat na levém wingbeku, jsou ale těžko obhajitelné. Jdou totiž proti základním požadavkům Trpišovského fotbalu – tvrdé práci a defenzivní zodpovědnosti.
Už když v páté minutě naivně projel na prázdnou pod nohama Petara Sušiče, nevypadal Hašioka jistě. „Roli pro jeho nasazení hrála i typologie silného a atletického Dumfriese, přes kterého zavírají zadní tyč,“ zmínil Trpišovský. Ano, proti nizozemskému kanónu na pravé straně hřiště se hraje složitě, ale Slavia má od svých beků rozhodně vyšší očekávání. Právě na zadní tyči prohrál šestadvacetiletý hráč před jednou z prvních šancí Interu s Dumfriesem souboj. Pak ale začalo to nejhorší.
Ve 34. minutě se Hašioka několikrát ohlédne za Dumfriesem, který místo náběhu na zadní tyč zvolí sprint na přední. Japonec o tom ví, ale jedná pomalu. Soupeři nejde do těla, v jednu chvíli udělá osudový krok vedle a v další vteřině už Inter zvyšuje na 2:0.
Japonský obránce se poprvé ohlíží za Dumfriesem. Očekává náběh na zadní tyč • iSport
Dumfries sprintuje směrem na přední tyč, Hašioka o něm sice ví, ale už ztrácí • iSport
Gólu by možná už nezabránil, ale Japonec ještě udělá poslední malý úkrok od Dumfriese a možnost ho ovlivnit ztratí absolutně • iSport
V 64. minutě nastane ještě horší situace. Vysoko postavený Hašioka, nyní už jako pravý bek, se i přes rychlý atak Interu pomalu přesouvá směr vlastní vápno. Naopak stoper soupeře Alessandro Bastoni po jeho straně nasadí k velkému sprintu, který letní posila z Lutonu absolutně vypustí. Ital se dostane do tandemu na křídle a naservíruje balon před bránu skórujícímu Martínezovi.
Inter posílá balon na Thurama. Všimněte si v pravém kraji vykukujícího Alessandra Bastoniho, právě on se stane asistentem na gól • iSport
I přes obří náskok se Hašioka na bránění stopera absolutně vykašle. Situace je perfektně vyřešena do branky na 3:0 • iSport
Nad japonským bekem tak zůstávají rozpaky. Nejen, že se mu defenzivně nepovedly oba zápasy v Lize mistrů (po jeho příchodu inkasovala Slavia dvakrát s Bodö), ale Trpišovský ho po utkání v Liberci nepřímo kritizoval za nulový ofenzivní přínos.
Celá situace svléká do naha slabinu ve slávistickém kádru pro Ligu mistrů. Trenéři po opomenutí Ondřeje Zmrzlého vybírali v Miláně na levou stranu mezi mladíkem Mbodjim z Jihlavy, který neumí anglicky, nebo přes nohu hrajícím Hašiokou. Spoléhání se na pevné zdraví Jana Bořila se nevyplatilo.
„Chyběl nám v rozehrávce levák na jiné straně, možná mohl hrát Mbodji. Jiná varianta vlastně neexistuje,“ pokrčil rameny kouč. Brzy to přitom budou tři měsíce od odchodu El Hadjiho Malicka Dioufa. Propad kvality je na postu zřejmý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off