Analýza Arsenalu: Nejlepší tým Evropy? Vliv Guardioly i Brightonu, Slavia se stáhne
Může mít nejlepší tým, který vede nejlepší ligu na světě nějakou slabinu? Něco málo se najde… Ale i tak v úterý večer čeká Slavii těžko zdolatelná hora, především vstřelit branku bude takřka nadlidský úkol. „Ve vápně soupeře lze zkusit využít i přílišné fotbalovosti Arsenalu. Co se týče bránění, dával by smysl hlubší blok. Ale pozor, nikoliv pasivní,“ varuje expert a trenér Petr Ruman před tím, aby utkání nedopadlo jako měření sil s Interem Milán (0:3).
O herním stylu
„Analyzovat Arsenal je radost. Takhle pozičně takticky vyspělých a vyvážených týmů s vysokým presinkem na světě moc nenajdeme, k tomu má jednu z nejlepších defenzivních fází vůbec. Pod trenérem Artetou vidím prvky Guardiolova Manchesteru City, co se týče velké kontroly hry, ale i nedávných let Brightonu v ohledu rychlých přechodů. Klíčová je pro Arsenal i flexibilita, formace se pravidelně mění i v rámci pár minut. Důležitou roli v tom mají pozice krajních beků, kde nastupují profilově spíše stopeři, kteří invertují do středu a přečíslují zálohu.“
Hra proti míči
„Velice agresivní presink, kdy jeden hráč ihned letí k brankáři soupeře. Hned 77 % tlaků Arsenalu je vyvinuto ve vysoké intenzitě, nejvíce v Premier League. Slavia by se měla vyvarovat lobíků od brankáře do stran, jde o signál pro presink od krajních hráčů. Celkově se snaží Kanonýři uzavřít a udusit tým na jedné straně hřiště. Stopeři hrají nebývale vysoko, což jim dovolují dva aspekty – perfektně připravená zbytková obrana a obrovská intenzita, se kterou se celý tým při ztrátě míče vrací.“
Drtivý presink Arsenalu v praxi. Gólman je ihned po rozehrávce pod tlakem a musí volit nákop, který většinou posbírají silní stopeři. • iSport
Hra na míči
„Arsenal se snaží dominovat především první a druhé třetině hřiště. Naláká soupeře a pak rychlými vertikálními přechody (většinou přes Ödegaarda či Ezeho) zamíří do útoku. Velmi nebezpečné jsou takzvané kombinace Steil/Klatch, tedy přihrávka nahoru, sklepnutí a okamžitá další přihrávka nahoru. Jeho hra je asymetrická – Saka roztahuje napravo hru do šířky, zatímco levý křídelník se stahuje dovnitř. Celkově jsou Kanonýři velmi silní v krajních pruzích. Vzhledem k absenci typických beků křídlům často do tandemu přiběhne pomoct záložník, je náročné je zachytit. Tým těží z vysoké individuální kvality – s 33 vedeními míče nad 10 metrů za zápas je mezi absolutní evropskou špičkou.“
Přednosti
„Nejde o tým jednoho muže či hvězdy, každý hráč se obětuje za tým. Nejvíce Arsenal těží z prakticky nepřekonatelné stoperské dvojice Gabriel-Saliba, presinku a nebezpečných standardek. Dvanáct z 18 branek v Premier League vstřelil Arsenal po standardkách, tedy 67 %! Ohromné číslo.“