Předplatné

Analýza Arsenalu: Nejlepší tým Evropy? Vliv Guardioly i Brightonu, Slavia se stáhne

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Analýza Arsenalu: Nejlepší tým Evropy? Vliv Guardioly i Brightonu, Slavia se stáhne • Zdroj: isportTV
Radost hráčů Arsenalu
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley nadále vede s náskokem anglickou ligu
19
Fotogalerie
Bartoloměj Černík, TV iSport
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Může mít nejlepší tým, který vede nejlepší ligu na světě nějakou slabinu? Něco málo se najde… Ale i tak v úterý večer čeká Slavii těžko zdolatelná hora, především vstřelit branku bude takřka nadlidský úkol. „Ve vápně soupeře lze zkusit využít i přílišné fotbalovosti Arsenalu. Co se týče bránění, dával by smysl hlubší blok. Ale pozor, nikoliv pasivní,“ varuje expert a trenér Petr Ruman před tím, aby utkání nedopadlo jako měření sil s Interem Milán (0:3).

O herním stylu

„Analyzovat Arsenal je radost. Takhle pozičně takticky vyspělých a vyvážených týmů s vysokým presinkem na světě moc nenajdeme, k tomu má jednu z nejlepších defenzivních fází vůbec. Pod trenérem Artetou vidím prvky Guardiolova Manchesteru City, co se týče velké kontroly hry, ale i nedávných let Brightonu v ohledu rychlých přechodů. Klíčová je pro Arsenal i flexibilita, formace se pravidelně mění i v rámci pár minut. Důležitou roli v tom mají pozice krajních beků, kde nastupují profilově spíše stopeři, kteří invertují do středu a přečíslují zálohu.“

Hra proti míči

„Velice agresivní presink, kdy jeden hráč ihned letí k brankáři soupeře. Hned 77 % tlaků Arsenalu je vyvinuto ve vysoké intenzitě, nejvíce v Premier League. Slavia by se měla vyvarovat lobíků od brankáře do stran, jde o signál pro presink od krajních hráčů. Celkově se snaží Kanonýři uzavřít a udusit tým na jedné straně hřiště. Stopeři hrají nebývale vysoko, což jim dovolují dva aspekty – perfektně připravená zbytková obrana a obrovská intenzita, se kterou se celý tým při ztrátě míče vrací.“

Drtivý presink Arsenalu v praxi. Gólman je ihned po rozehrávce pod tlakem a musí volit nákop, který většinou posbírají silní stopeři.Drtivý presink Arsenalu v praxi. Gólman je ihned po rozehrávce pod tlakem a musí volit nákop, který většinou posbírají silní stopeři. • iSport

Hra na míči

„Arsenal se snaží dominovat především první a druhé třetině hřiště. Naláká soupeře a pak rychlými vertikálními přechody (většinou přes Ödegaarda či Ezeho) zamíří do útoku. Velmi nebezpečné jsou takzvané kombinace Steil/Klatch, tedy přihrávka nahoru, sklepnutí a okamžitá další přihrávka nahoru. Jeho hra je asymetrická – Saka roztahuje napravo hru do šířky, zatímco levý křídelník se stahuje dovnitř. Celkově jsou Kanonýři velmi silní v krajních pruzích. Vzhledem k absenci typických beků křídlům často do tandemu přiběhne pomoct záložník, je náročné je zachytit. Tým těží z vysoké individuální kvality – s 33 vedeními míče nad 10 metrů za zápas je mezi absolutní evropskou špičkou.“

Přednosti

„Nejde o tým jednoho muže či hvězdy, každý hráč se obětuje za tým. Nejvíce Arsenal těží z prakticky nepřekonatelné stoperské dvojice Gabriel-Saliba, presinku a nebezpečných standardek. Dvanáct z 18 branek v Premier League vstřelil Arsenal po standardkách, tedy 67 %! Ohromné číslo.“

Slabiny

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů