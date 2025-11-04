Předplatné

ONLINE: Slavia - Arsenal. V bráně opět Markovič, hrají Sanyang, Mbodji i Zafeiris

Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráči
Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráčiZdroj: ČTK
Fotbalisté Arsenalu během tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu
Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem Chorým
Trenér Arsenalu Mikel Arteta na tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu proti Slavii
Lukáš Provod slaví gól proti Zlínu
Fotbalisté Arsenalu během tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu
Slávisté slaví gól Michala Sadílka
Fotbalisté Slavie v Lize mistrů nastupují do zatím zřejmě nejtěžšího zápasu sezony. Doma v Edenu od 18:45 čelí Arsenalu. Současný lídr anglické Premier League v ročníku prohrál zatím pouze jediný zápas, jinak všude dominuje. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Chelsea32017:46
11Sporting32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

