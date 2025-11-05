MS do 17 let ONLINE: Česko - Tádžikistán. Mladíci vstupují do šampionátu v Kataru
Čeští fotbalisté ve středu vstoupí do mistrovství světa hráčů do 17 let. Turnaj v Dauhá zahájí od 13:30 proti Tádžikistánu, dalšími soupeři ve skupině I budou Burkina Faso a USA. Šampionátu se poprvé zúčastní 48 zemí, do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst. Titul z roku 2023 obhajuje Německo. ONLINE přenos zápasu sledujte na webu iSport.
Češi si na MS zahrají podruhé v samostatné historii. Mužstvo trenéra Pavla Drska si vybojovalo účast díky postupu na mistrovství Evropy do 17 let. Do dějiště šampionátu dorazilo před třemi dny.
„Zatím se ještě zabydlujeme, uvidíme, jak to bude vypadat v dalších dnech. I co se týče tréninků a podmínek,“ řekl Drsek webu FAČR.
Jeho tým ve skupině I čekají soupeři ze tří různých kontinentů. Na úvod změří síly s Tádžikistánem a v sobotu se utkají rovněž od 13:30 s Burkinou Faso.
„Tádžikistán má sehraný tým, který se umí přizpůsobit každému soupeři. Afričané z Burkiny Faso jsou nesmírně silově a rychlostně vybavení. Nepůjde proti nim bezhlavě útočit, abychom si nenaběhli na špek,“ upozornil bývalý ligový obránce Drsek, který jako hráč působil i v Německu a Řecku.
Za favorita skupiny považuje Spojené státy, které jsou tradičním účastníkem mistrovství světa sedmnáctek. S USA se Češi střetnou za týden v úterý od 15:45.
„V Americe se do mládeže investují velké peníze. Hrajeme s nimi až na konec, takže uvidíme, jak budou vypadat v úvodních dvou zápasech,“ řekl Drsek. „Na EURO jsme se dostali přes dvě fáze kvalifikace a při stanovení cílů jsme si zvykli jít krok po kroku. V Kataru by měl být prvním krokem postup ze skupiny,“ dodal.
Šampionát začal v pondělí a vyvrcholí finálovým zápasem 27. listopadu na Chalífově mezinárodním stadionu. Jinak se celý turnaj odehraje na hřištích komplexu Aspire Zone.