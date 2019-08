V Liverpoolu je chvíli a už má trofej. Adrián je jako Rocky, smekl Klopp | iSport.cz

„Obrovský příběh. Adrián! Jako Rocky!“ křičel šťastný Jürgen Klopp ještě na hřišti v Istanblu při prvních pozápasových rozhovorech Superpoháru a připomínal scénu z filmu Sylvestera Stallona z roku 1976. Adrián nebyl nejlepším hráčem zápasu, za Reds zářil dvougólový Mané. Španělův protějšek z Chelsea Kepa zase vytáhl fantastický dvojzákrok po rohovém kopu vítězů Ligy mistrů.

Jenže Adrián byl tím posledním, kdo se při finále dotkl míče. V páté sérii penaltového rozstřelu dokázal nechat nohy uprostřed branky. Přesně v místech, kam zakončoval mladý útočník Blues Tammy Abraham. „Věděl jsem, že jeho silná strana je po mé levé ruce, takže jsem tam šel a vychytal jsem ho pravou nohou,“ popsal klíčový zákrok.

Ve chvíli, kdy se na sociálních sítích rozjížděly diskuze, jestli v době kopu stál na brankové čáře, jak nařizují pravidla, už ležel vespod valné hromady svých spoluhráčů. Pak ho nesli na ramenou, pak zvedal Superpohár. To on ho vychytal.

Football & VAR, absolute joke. Adrian was told twice to stay on his line by the ref, Abraham takes the penalty, Adrian is well off his line.

