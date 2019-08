KOEFICIENT: český pohárový krach. Slavie, pozor, v patách je Kypr! | iSport.cz

Slavia versus Dánsko, Kypr a Řecko. Červenobílí, jediný jistý účastník základní skupiny evropského poháru, bude na dálku bojovat s těmito zeměmi o udržení národního koeficientu.

Na něm záleží, zda české kluby udrží pět míst v Evropě a také, která to budou. Jisté je jenom to, že ještě v následující sezoně 2020/2021 vstoupí do pohárů pět českých mužstev.

To zaručuje patnáctá příčka v hodnocení národních koeficientů. Aby to platilo i nadále, musela by se Slavia přetrhnout, a ani to by asi nestačilo. Česko totiž obhajuje tolik bodů, že pád na nižší pozice je téměř nevyhnutelný. A když – lépe řečeno až – se to stane?

Česko nejenom, že vyšle do Evropy jenom čtyři týmy, navíc tam vstoupí za horších podmínek. Do předkola, druhého, Ligy mistrů půjde jenom jeden tým. Další tři týmy půjdou do Evropské ligy, ovšem do „dvojky“, která v té sezoně vstupuje do světa.

Tato nová soutěž se nejmenuje EL2 náhodou – budou v ní totiž týmy z fotbalově méně atraktivních zemí. Takže žádná Anglie, Španělsko, nýbrž třeba Polsko či Bulharsko.

Drobnou výhodu to má, zvyšuje se tím šance na větší úspěch. Je to ovšem z hlediska sportovního snadno zpochybnitelný argument. Podle této logiky bychom si měli přát, aby Slavia selhala v předkole Ligy mistrů a spadla do Evropské ligy, kde nasbírá více bodů pro národní koeficient.

Současný žebříček národních koeficientů Pořadí Země Koeficient Týmy v soutěži/na začátku 1. Španělsko 86.212 7/7 2. Anglie 74.748 7/7 3. Německo 58.927 7/7 4. Itálie 58.510 7/7 5. Francie 50.082 6/6 6. Rusko 42.716 5/6 7. Portugalsko 41.349 5/5 8. Belgie 32.100 5/5 9. Ukrajina 30.600 4/5 10. Turecko 30.200 4/5 11. Rakousko 28.525 3/5 12. Nizozemsko 28.150 4/5 13. ČESKO 25.700 1/5 14. Dánsko 25.500 1/4 15. Kypr 24.875 2/4 16. Řecko 23.500 3/5 17. Chorvatsko 22.375 2/4

České kluby v Evropě Sezona 2020/2021 (tedy podle ligového umístění v probíhající sezoně 2019/2020) mistr 3. – 4. předkolo LM (mistrovská část)

vicemistr 2. předkolo LM (nemistrovská část)

vítěz poháru 3. předkolo EL

3. a 4. tým 2. předkolo EL Sezona 2021/2022 (tedy podle ligového umístění v sezoně 2020/2021)

…při udržení 15. místa v národním koeficientu

mistr 2. – 3. předkolo LM (mistrovská část)

vicemistr 2. předkolo LM (nemistrovská část)

vítěz poháru 3. předkolo EL

3. a 4. tým 2. předkolo EL2 …při pádu na 16. místo v národním koeficientu

mistr 2. předkolo LM (mistrovská část)

vítěz poháru, 2. a 3. tým 2. předkolo EL2

