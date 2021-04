Češi v Evropě: přichází nová (horší) doba. Doma by se měl upravit systém

Pokochejte se a ještě vstřebávejte blažené pocity z dalšího půvabného tažení Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy. Na druhou stranu si na podobné úspěchy raději moc nezvykejte. Pro české kluby nastanou na evropském jevišti složitější časy i přes to, že masový odpor fanoušků, vedení UEFA, klubů a expertů, zdá se, nakonec pohřbil zamýšlený projekt dvanácti mocných značek z Anglie, Španělska a Itálie, které se chtěly trhnout od evropského klubového společenství a založit si vlastní Superligu . Jak se budou vyvíjet evropské soutěže v následujících letech a co to znamená pro české týmy? A jak by se kvůli tomu měl změnit systém FORTUNA:LIGY?

Zapuďme představu, že by bylo vlastně docela fajn, pokud by Real Madrid, anglické kolosy a spol. vyklidily pozice v evropských pohárech, a tím by kluby jako Slavia mohly pomýšlet na ještě výraznější zářezy. Ne, to by byla naivní a falešná ukolébavka. Český suverén a kluby jemu podobné fotbalové obry potřebují, a to nejen z ekonomického pohledu.

Jistě, okázalá představení a hodnotné výsledky červenobílé armády jsou vystavěny na vypilovaném herním stylu, aktivitě, nebojácnosti, poctivém a nesobeckém přístupu každého člena týmu, báječné práci trenéra Jindřicha Trpišovského.

Jenže důležitou součástí je i fakt, že se Slavia za poslední tři sezony utkala s Chelsea, Barcelonou, Interem Milán, Arsenalem, Sevillou nebo Leverkusenem. To, že „sešívaní“ dosáhli velkých výkonů a výsledků v takové společnosti, jim dodává ještě větší váhu.

A hlavně každá konfrontace s mistry v oboru vás posune vpřed. Získáte zkušenosti, které pak můžete prodávat, zvyknete si na fofr, v němž zápasy s evropskou honorací probíhají, odhalíte vlastní nedostatky, ukážete se. To jsou neocenitelné a nenahraditelné aspekty. Ostatně kouč Sparty Pavel Vrba moc dobře věděl, o čem mluví, když nedávno po prohraném derby se Slavií upozornil na to, jak rivalovi z Edenu evropské poznatky pomáhají.

Slavii vedou k úspěchům i k zviditelnění a drahému prodeji hráčů (utržené peníze navíc může dál rozpouštět v českém fotbale), protože zahraniční kluby nikdo neohromí tím, že bude válet ve FORTUNA:LIZE.

Stačí si vzpomenout, jak složitě prodávala Mladá Boleslav útočníka Nikolaje Komličenka, jenž v tuzemsku ohromoval výjimečnou produktivitou. Je potřeba evropské razítko, důkaz, že hráč umí být platný i na vyšším levelu. V neposlední řadě se z užitku raduje reprezentace, která v poslední době zásadně těží ze schopností (ex)slávistických borců.

Kolosy už jen svátečně...

Je nabíledni, že by bylo potřeba, aby se víc českých zástupců měřilo se soupeři z nejlepších lig. Jenže výhled není v tomhle směru moc optimistický, zdá se, že příští roky budou na tyhle konfrontace chudší. V nadcházející sezoně