Koeficient a poháry: co znamená stop Rusům pro Česko? Ve hře skok do EL

Vyřazení ruských klubů z mezinárodních soutěží může mít dopad na žebříček koeficientů, a tedy i na Česko pro nasazování svých zástupců do evropských pohárů pro příští sezonu. V ideálním případě by povýšil vítěz domácího poháru, nebo ligový vicemistr, jenž by byl umístěn do třetího předkola Evropské ligy, nikoli „jen“ do druhého předkola Konferenční ligy jako předtím. Česku nicméně budou náležet tak jako tak čtyři pohárové místenky.