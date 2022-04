České kluby a výdělky v Evropě: přes 500 milionů korun. Kdo bral nejvíc?

Stále platí bonmot Miroslava Pelty, že nejlepším sponzorem českých klubů je UEFA. Slavia, Sparta, Jablonec, Plzeň a Slovácko v této sezoně vydělaly v pohárech úhrnem přes půl miliardy korun. A to ještě UEFA nevyčíslila podíly z takzvaného market poolu…

Slovácko přes Plovdiv do dalšího předkola Konferenční ligy neprošlo

Slovácko přes Plovdiv do dalšího předkola Konferenční ligy neprošlo • Foto Profimedia.cz

Viktoria chybí v Evropě potřetí v řadě navzdory tomu, že play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia měla skvěle rozehrané. Jenže po kolapsu v Bulharsku dostala pouze bolestné ve výši 750.000 eur, tedy 19,5 milionu korun. Opakovaný výpadek tradičních příjmů je samozřejmě v rozpočtu citelně znát.

Historický postup do základní skupiny Konferenční ligy byl pro Jablonec životně důležitý finanční impuls. „UEFA je v tomhle fantastická. Dostanete sto milionů do žíly a hned se lépe dýchá,“ přiznal klubový boss Miroslav Pelta bezelstně. Tým Petra Rady však nezvládl souběh s domácí soutěží, kde bude hrát pouze ve skupině o záchranu.

Konferenční liga postup do skupiny: 75 milionů korun bonus za klubový koeficient: 12,7 milionu korun 1 výhra: 13 milionů korun 3 remízy: 13 milionů korun

Slavia (194,9 milionu korun)

Konferenční liga

postup do skupiny: 75 milionů korun

bonus za klubový koeficient: 29 milionů korun

2 výhry: 26 milionů korun

2 remízy: 8,6 milionu korun

2. místo ve skupině: 8,5 milionu korun

účast v předkole vyřazovací části KL: 7,8 milionu korun

účast v osmifinále KL: 15 milionů korun

účast ve čtvrtfinále KL: 25 milionů korun

Také Slavia postupně propadala z elitní do poslední klubové soutěže. Sen o Lize mistrů a s tím spojené odměně 406 milionů korun rozbil českému šampionovi Ferencváros, nevyšla ani oprava o Evropskou ligu s Legií. Chuť si však český šampion spravil v Konferenční lize, kde došel až mezi posledních osm týmů. Kdyby postoupil až do semifinále, byl by jeho zisk ještě o 50 milionů korun vyšší.