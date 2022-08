KOEFICIENT: Plzeň vládla celé Evropě. Teď to je na Slovácku a více na Slavii

Tři předkola a v nich jediná ztráta za jednu remízu. Navrch čtyři bonusové body za postup do Ligy mistrů. Viktoria Plzeň posbírala v evropských bitvách 9,5 bodu do národního koeficientu – víc než kdokoli v Evropě. Vzhledem k jejímu drtivému losu v základní skupině Champions League však další příspěvky musí přijít od Slavie a Slovácka, které v Konferenční lize potkají přijatelnější soupeře.

Takhle vypadá nejlepší trojka, co se týče bodů do národního koeficientu za odehraná předkola:

Viktoria Plzeň 9,5 Dinamo Záhřeb 8,5 Maccabi Haifa 8

U každého z týmů hraje zásadní roli čtyřbodový bonus za postup do Ligy mistrů. I úspěch v ní se počítá, a sice dva body za výhry, bod za remízu. Jenže, kolik toho Viktoria v bojích s Bayernem, Barcelonou a Interem Milán vytěží? Překvapit umí, ale nejspíš to bude málo, možná vůbec nic.

Přitom Česko potřebuje další dodávku bodů velmi silně. Pořadí zemí v žebříčku koeficientů totiž rozhoduje o počtu týmů v evropských pohárech včetně jejich rozvržení do jednotlivých soutěží – Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy.

Žebříček na místech, která nás zajímají (a to včetně týmů, které v soutěžích zbyly), vypadá po předkolech následovně:

12. Norsko - 26,750

LM: nikdo, EL: Bodo/Glimt, KL: Molde

13. ČESKO - 26,550

LM: Plzeň, EL: nikdo, KL: Slavia, Slovácko

14. Švýcarsko - 26,425

LM: nikdo, EL: FC Curych, KL: Basilej

15. Rusko - 26,215

vyřazeno z pohárů

16. Ukrajina - 25,700

LM: Šachtar , EL: Dynamo Kyjev, KL: Dnipro

17. Řecko - 24,725

LM: nikdo, EL: Olympiakos, KL: nikdo

18. Chorvatsko - 24,650

LM: Dinamo Záhřeb, EL: nikdo, KL: nikdo

19. Dánsko - 24,625

LM: FC Kodaň, EL: Midtjylland, KL: Silkeborg

Co se týče příští sezony, tedy 2023/2024, tam už je vše dané. Česko stejně jako v tomto ročníku pošle do evropských předkol čtyři týmy, a to:

mistr do 3. předkola LM

vítěz poháru do 3. předkola EL

druhý a třetí tým ligy do 2. předkola KL

Ovšem od sezony 2024/2025 – a o ni se právě nyní hrálo a ještě bude hrát – už to může být jinak. Na okraj připomeňme, že v tomto ročníku se všech tří pohárových soutěží nově zúčastní 36 týmů. Na nasazení to však nebude mít zásadní vliv. Pokud Česko nespadne na 16. místo, znovu se do Evropy vrátí pět jeho účastníků. Takto:

mistr do 3. předkola LM

vicemistr do 2. předkola LM

vítěz poháru do 3. předkola EL

třetí a čtvrtý tým ligy do 2. předkola KL

Jenže může být ještě lépe. Pokud se Česko udrží na 13. místě, a vůbec to není nereálné, půjde český mistr přímo do play off Ligy mistrů. Což znamená jistých (podle současných prize money) 120 milionů korun a jistou základní skupinu Evropské ligy. To samé, jen o patro níž, se týká vítěze domácího poháru. Shrnuto takto:

mistr do play off LM (jistota alespoň základní skupiny EL)

vicemistr do 2. předkola LM

vítěz poháru do play off EL (jistota alespoň základní skupiny KL)

třetí a čtvrtý tým ligy do 2. předkola KL

Co je tedy zapotřebí k udržení 13. příčky? Kombinací je téměř nekonečně. Česko si může myslet na to, že přeskočí dvanácté Norsko (ztráta 0,2 bodu), zároveň se však musí ohlížet dozadu. A to klidně až k devatenáctému Dánsku (náskok 1,925 bodu).

Body se počítají takto: za výhru v kterékoli soutěži jsou dva, za remízu jeden, zisk se pak vždy dělí počtem účastníků dané země na začátku soutěží. V českém případě tedy nyní čtyřmi (stejně jako u Norska, Švýcarska, Řecka a Chorvatska), v případě Ukrajiny a Dánska pěti, což je pochopitelně horší.

Příklad pro lepší pochopení: aby Česko smazalo na Norsko ztrátu 0,2 bodu, stačí mu, aby Plzeň, Slavia a Slovácko v součtu všech zápasů na hřišti uhrály o dva body (tedy jednu výhru nebo dvě remízy) víc než norská dvojice Bodo/Glimt, Molde. Pak by jejich přírůstek oproti norskému dosáhl 2 děleno 4 bodů navíc, tedy 0,5. Na druhou stranu, to samé platí pro švýcarskou dvojku Curych, Basilej (ztráta 0,125) vzhledem k českým zástupcům.

Jak už bylo řečeno, spíš než od Plzně si může český fotbal slibovat od Slavie a Slovácka, které čekají mnohem přijatelnější soupeři s možnou vyhlídkou na postup. To se patrně týká spíš ostřílenější a přece jen fotbalově kvalitnější Slavie.

No a pak tu je ještě varianta Sen. Skok na 11. místo, kde zatím sedí Srbsko. Tato příčka znamená s velikánkou pravděpodobností (vítěz předchozí LM musí do této soutěže ze své ligy znovu postoupit) přímý postup do Ligy mistrů.

Jenže srbský náskok činí 2,325 bodu. To čeští zástupci museli na Crvenou Zvezdu (EL) a Partizan (KL) nasbírat na hřišti o deset bodů (tedy třeba pět výher) víc…

Takže zpátky do reality a věřme, že Česko nespadne pod 15. místo a v lepším případě uhájí šťastnou třináctku.