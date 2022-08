Drama i splněná povinnost. Trpišovský odvrátil šrám na renomé a vyzve Bílka

Sezona Slavie bez bitev na evropské scéně? To by byla věc nevídaná, červenobílý klub si oslnivým vzestupem stanovil nejvyšší kritéria, jak na něj pohlížet. Černý scénář přitom akutně hrozil – a Jindřich Trpišovský a spol. ho nakonec roztrhali v utkání, které mělo strhující průběh, a hlavně finiš. Na druhé straně, upřímně: byla to (těžce) splněná povinnost. Vypadnutí by bylo vzhledem k losu selháním a Trpišovského renomé by utrpělo značnou ránu. Že to dopadlo jinak, je dobře pro něj, pro klub i celý český fotbal. Byť by neškodilo velký apetit v jednom směru trochu krotit…

V Edenu se za Trpišovského éry odehrálo už ledacos. A asi málokdo by tipoval, že zrovna Raków Čenstochová se bude jmenovat soupeř, který přidá do sbírky nezapomenutelných zážitků další. A že půjde „jen“ (ano, v uvozovkách) o play off Konferenční ligy. Ivan Schranz nicméně svým last minute gólem přivodil takové nadšení, že to odnesly reklamní bannery a červenobílá lavina z Tribuny sever se málem sesunula až na hřiště. Naštěstí to všichni zvládli…

Co tomu předcházelo? Trpišovský udělal hodně pro ofenzivu a stáhnutí i převrácení nepříznivého skóre 1:2. Lukáš Masopust operoval na hřišti i jako třetí stoper, vpředu zase dotírali na obranu Rakówa variabilně dva útočníci Moses Usor a Stanislav Tecl. Přičemž se všechny řady podle potřeby prolínaly. Slávisté dlouho hru kontrolovali, ale větší šance, včetně nastřelené tyče, měl polský rival. Hra hostitelů trpěla příliš nákopy horem, a to i díky presinku pečlivě dirigovanému impulzivním trenérem Rakówa Markem Papszunem.

Na všechno taky bylo najednou málo času, o poznání méně než při takové demolici Pardubic, což pocítil třeba i Usor, později autor parádní trefy. Záleželo na každé vteřině, na perfektním prvním zpracování míče. Navíc rozhodčí Slavii – lidově řečeno – nedal ani deko. Po přestávce však byla dominantní, došlo na obvyklý scénář a silnou zbraň: prostřídání a nástup nové kvality. Tlak rostl a přibývaly gólové příležitosti. Až přišla další hvězdná chvíle Ivana Schranze, útočníka schovaného v obraně. Postup. Euforie.

Odhlédnuto od ní, vykopnutí z předsíně Konferenční ligy by znamenalo těžké ztráty. Sportovní i ekonomické – byť se peníze z KL považují spíše za všimné. Kádr Slavie je nadimenzovaný na domácí a evropskou soutěž, při neúspěchu by došlo k urychlení prodejů některých hráčů, třeba i pod cenou, a zastavení rozvoje jiných. Citelný by byl i psychologický dopad. A pro Trpišovského druhý vážný šrám na jeho renomé – po loňském vyřazení z předkol Ligy mistrů a Evropské ligy. I navzdory čtvrtfinále té Konferenční. Muž v kšiltovce patří vedle Karla Brücknera či Pavla Vrby k nepočetné skupině trenérů, kteří změnili český fotbal, ale konec postupových nadějí by byl i jeho osobním selháním. Podruhé by v rozmezí jednoho roku nepřipravil tým v klíčové fázi sezony. Při vědomí všech objektivních těžkostí.

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem byla zatraceně tenká, na to by se nemělo zapomínat. Nyní je však zase za krále. Může tým během sezony vyladit, což už v minulosti dokázal. Určitě si vyhodnotí všechna varování, která Slavia obdržela od Rakówa i Panathinaikosu. Viděl rozdíl ve výkonnosti doma a venku. Na druhé straně ho asi nic nebude výrazně nutit k tomu, aby ubral z nenasytného apetitu co do příchodu nových a nových hráčů (k radosti jejich agentů). Bylo by účelné spíš pracovat s těmi, kteří jsou v Edenu nebo zatím rozeseti na hostováních všude možně. Zajistit jim kontinuální vývoj kariér. Otázkou je rovněž budování identity týmu, která se začala vytrácet – jakkoli čerstvý úspěch teď všechny výhrady (na čas) přebije. Jinou věcí pak je vysoký počet zdravotních indispozic.

Je jisté, že díky posunu do Ligy mistrů bude Trenérem roku plzeňský konkurent Michal Bílek. Trpišovský si nicméně zařídil šanci, že jen jednoho. Využije ji?