Patnáctka pro Česko! Co přesně to znamená a jak se poháry změní?

Přesně pro přelomový ročník, v němž Liga mistrů změní svůj formát, bude mít český fotbal po dvou letech zase dva zástupce v její kvalifikaci. Rozhodla o tom výhra Lechu Poznaň nad norským Bodö/Glimt, která Česko udržela na patnáctém místě v klubových koeficientech. Liga tak do pohárových předkol v létě 2024 pošle celkem pět účastníků, z toho dva do Ligy mistrů, jednoho do Evropské ligy a dva do Konferenční.

Sluší se hluboce poděkovat Lechu Poznaň. A třeba takový předseda Slavie Jaroslav Tvrdík s tím dlouho neotálel a zdravici posílal hned, jak polský tým povalil ve čtvrtek večer Bodö 1:0 a postoupil do osmifinále Konferenční ligy.

To definitivně znamená patnáctou příčku pro český fotbal v klubových koeficientech pro sezonu 2024/2025.

Konkrétněji: vítěz ligy – zatím – do druhého předkola mistrovské části Ligy mistrů. Nikoliv rovnou do play off. K tomuto vylepšení teoreticky může dojít, nicméně to se uvidí až v pravou chvíli.

Nově se totiž v případě přímé kvalifikace vítěze Ligy mistrů neposune přímo do skupiny mistr jedenácté nejlepší země, ale tým z předkol s nejvyšším koeficientem. Což se teď nedá odhadnout, na základě toho by se nicméně úpravy v kvalifikaci dělaly.

A úplně teoreticky by tím posunutým přímo do skupiny Ligy mistrů mohla být i Slavia, která má z českých klubů asi nejreálnější šanci na takový koeficient dosáhnout, tím spíš pokud by si ho třeba ještě vylepšila v příští pohárové sezoně. Mohla by tak trumfnout jiné kandidáty, mezi které patří například Dinamo Záhřeb, FC Kodaň nebo Olympiakos.

Vicemistr do druhého předkola „ligové“ větve Ligy mistrů. To je to podstatné plus. Kdyby v této fázi uspěl, nemohl by navíc skončit hůř než v základní skupině Evropské ligy. Tam se totiž rovnou posouvají všechny týmy vyřazené ze třetího předkola nemistrovské části Ligy mistrů, v tomto případě tedy platí dávno zavedené.

Vítěz domácího poháru půjde do třetího předkola Evropské ligy, tento úspěch by byl samozřejmě nadřazený tomu, kdyby se dotyčné mužstvo umístilo na třetím a horším místě v lize. A byl by logicky podřazený druhému a lepšímu místu.

V tom druhém případě by totiž došlo k posunům v kvalifikaci z české ligy. Vítěz poháru startující v předkolech Ligy mistrů, by start ve třetím předkole Evropské ligy přehodil na třetí mužstvo z ligy.

A do druhého předkola Konferenční ligy by šly týmy na čtvrtém a pátém místě ligy. Ostatně pátý tým české nejvyšší soutěže si ze startu ve druhém předkole Konferenční ligy může radovat vždy, když domácí pohár vyhraje kdokoliv z týmů na prvním až čtvrtém místě ligy.

Celý fór, že český fotbal získal patnácté místo v žebříčku koeficientů, je v tom, že tak vzniká větší šance na vyšší počet účastníků v základních skupinách evropských pohárů a z toho pramenících vyšších příjmů z výkonnostních bonusů od UEFA.

Jakkoliv je to samozřejmě ošidné, protože dělení celkového získaného koeficientu pěti účastníky může v budoucnu znamenat zase propad pod onu patnáctku.