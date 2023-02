Fotbal, nebo MMA? Fanoušek na hřišti napadl gólmana Sevilly, ten se ubránil

Mělo se jednat o formalitu. Sevilla v prvním zápase play off Evropské ligy doma jednoznačně porazila nizozemské PSV 3:0 a odveta v Eindhovenu nepředpovídala dramatickou zápletku. Jenže PSV povstalo. Dva góly na postup sice nestačily, ale jednalo se o sympatický výkon. Ten však pošramotil domácí fanoušek, který v závěru utkání napadl gólmana soupeře Marka Dmitroviče. Srb ale ukázal, že se ubránit umí.

Už jen kvůli výsledku z prvního klání nepatřila odveta mezi PSV a Sevillou ke sledovaným zápasům pohárového čtvrtku. Dlouho to navíc vypadalo na pohodový postup španělského celku. Jenže to byl jen klid před pěstní bouří.

Vzruch nejprve přinesl v 77. minutě gól domácího útočníka Luuka de Jonga, PSV začalo cítit šanci na zdramatizování zápasu a chytili se i diváci.

Když poté v páté minutě nastavení zvýšil pro holandské barvy portugalský útočník Fabio Silva na 2:0, vypadalo to, že se ještě budou dít věci.

V úplném závěru utkání totiž na hrací plochu vtrhnul jeden z domácích fanoušků a pěstí napadl gólmana Sevilly Marka Dmitroviče. Souboj hodící se spíše do klece MMA se odehrával v prvních vteřinách mimo hlavní dění, protože těžiště hry bylo úplně jinde.

Dmitrovič se ale nečekaného soka nezalekl, šel s fanouškem do křížku a složil ho na zem. Teprve poté přispěchali další hráči i pořadatelská služba, aby si chuligána odvedla.

„Chtěl mi ublížit. Je škoda, že se něco takového může stát na fotbalovém hřišti v zápase evropských pohárů. UEFA musí zasáhnout,“ nechal se po utkání slyšet Dmitrovič a dodal, „opravdu jsem nikdy nic podobného neviděl. Raději už budu držet jazyk za zuby, abych neřekl, co bych v tu chvíli při napadení chtěl skutečně udělat.“

S vyjádřením neváhal ani kouč postupující Sevilly Jorge Sampaoli. „Je to velmi závažný incident. Nevím, jaký typ trestu by měl přijít, ale rozhodně musí být přísný. Považuji za znepokojivé, že se to vůbec stalo.“

Atmosféru zápasu nezachránil ani bývalý hráč PSV Cody Gakpo, který po MS přestoupil do Liverpoolu, ale zápas proti Seville sledoval přímo v Eindhovenu jako divák a dočkal se bouřlivého aplausu.