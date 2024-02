Česko vs. Rangers aneb Boj o desítku a přímou LM. Tvrdík: Fotbalový sen

Vyšlo to zajímavě. Slavia, Sparta a Plzeň se zrovna se starými známými Rangers poperou ve zbytku evropského jara o to, která země skončí v žebříčku národních koeficientů na desátém místě. To je klíčová pozice. Mistr z ní totiž postoupí přímo do základní skupiny Ligy mistrů ročníku 2025/26.