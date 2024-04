Česká čtvrtfinále v Evropě: drama i šok v Anglii. Napodobí Plzeň Slavii?

Připomeňte si česká čtvrtfinále v Evropě • FOTO: Koláž iSport.cz

Už za několik hodin vyběhnou plzeňští fotbalisté do odvety čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině. Ve Florencii mohou dokázat to, co se z českých klubů povedlo naposledy v sezoně 1995/96 Slavii pod Františkem Ciprem. Po domácí remíze 0:0 mají pořád solidní šanci. Deník Sport se podíval na pět českých čtvrtfinále, které kluby hrály v nedávné minulosti.