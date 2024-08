Poháry v TV: proč se nevysílá Baník? Komplikace s právy, domluvená Plzeň

Do 3. předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB vstupuje v úterý večer na Letné Sparta, zápas odvysílá stanice Nova Sport. Na stejném placeném kanálu poběží ve středu duel z Edenu, kdy Slavia vyzve v prvním duelu belgický Royale Union.

Jak je to se zápasy zbylých tří českých pohárových zástupců? Na úvodní duel 3. předkola Evropské ligy Plzně proti ukrajinskému Kryvbasu, který začne v Košicích ve čtvrtek od 20.00, koupila práva stanice Sport2, kde běžela i některá předchozí předkola českých klubů. Středeční zápasy Baníku v Kodani a čtvrteční Mladé Boleslavi doma proti Beer Ševě, úvodní duely 3. předkol Konferenční ligy, ale v žádné celostátní televizi pravděpodobně nepoběží.

„Soustředili jsme se po EURO především na olympiádu. Jsme domluveni s Plzní na domácí odvetu, pak i na další její zápas, ať už nastoupí v jakékoliv soutěži. Plzeň tím pádem máme pokrytou doma,“ odpovídá pro iSport.cz David Kozohorský, vedoucí fotbalové sekce ČT sport. „Venkovní zápasy jsou v jiném režimu. Snažili jsme se získat práva také na první zápas Plzně proti Kryvbasu, ale práva vlastní přes ukrajinský klub nějaká německá společnost, nešlo se k nim za rozumných podmínek dostat, to je asi i příklad Boleslavi. V této fázi předkol to nemá pod sebou UEFA. Ještě nejsou ostatní kluby zcela uzavřené, ale teď máme domluvené domácí zápasy Plzně,“ dodává Kozohorský.

Mnohdy vysoká cena i produkční nároky na odvysílání evropských předkol jsou problémem, byť by spousty fanoušků zápasy svého klubu v Evropě vidět chtěly. Především duel Baníku na půdě silné Kodaně je mimořádným lákadlem a příznivci se zlobí, že mimo stadion nemají šanci zápas vidět.

„Stanice O2 TV Sport se nyní soustředí především na vysílání české nejvyšší fotbalové soutěže, značné investice šly do vysílacích práv a také do technologií, jako je například jednotné centrum pro videorozhodčí,“ reaguje David Solnař, mluvčí kanálu, který vlastní práva na domácí Chance Ligu. „Všechny zájemce o vysílání předkol jsme propojili s TV Nova, z těchto jednání pak vzešlo například vysílání domácích utkání pražské Sparty a také Slavie. Vysílání předkol Ligy mistrů na sportovních kanálech Nova Sport navazuje na skutečnost, že na těchto kanálech pak poběží i hlavní fáze Ligy mistrů,“ doplňuje.

Kluby pochopitelně mají zájem, aby zejména venkovní zápasy z dalekých destinací televize vysílaly, uvažují i o vlastních streamech. Je také možné, že se situace na poslední chvíli změní a třeba odvetu Baníku s Kodaní v Ostravě fanoušci uvidí.

„Jednáme,“ napsal na sociální síti X Jiří Kalemba, šéfredaktor stanice Sporty TV. „S Baníkem i Boleslaví jsme otevřeně jednali i v minulém kole. Oba kluby se ale rozhodly pro jinou variantu, ať už byla pro ně jakákoliv. Určitě bych netvrdil, že televize neměly zájem, protože ta naše zájem projevila,“ dodal Kalemba později pro iSport.cz.

Marek Lorenc, tiskový mluvčí FC Baník Ostrava

O tom...

Proč není Baník opět v televizi...

„Dobrá otázka, která by ale měla směřovat spíše na televize než na kluby.“

Jak je složité domluvit přenos...

„Pokud je vůle na obou stranách, domluvit přenos nic složitého není. Základem jsou finance. Pokud máte kupce, technicky pak přenos zajistit nic náročného není.“

Zda jde jen o ekonomický problém, či něco jiného...

„Otázka, kterou by měly přednostně zodpovědět televize. Určitě to nestojí tak, že by televize přenos poptávaly a Baník nasadil vysokou cenu. To se nestalo. Čistě pocitově odhaduji, že přenosy v této fázi soutěže pro televize nejsou finančně tak atraktivní. Ale na to se musíte zeptat televizí.“

O ceně...

„Jednotlivá utkání se mohou opravdu výrazně lišit. Mohou to být nižší statisíce, ale také miliony. Pochopitelně záleží na atraktivitě utkání a soupeři. Urartu ve druhém předkole Konferenční ligy je úplně jiný level než třeba play off Ligy mistrů.“

Zda mají televize vůli se domluvit...

„Znovu otázka spíše na televizi. O zápasy s Urartu žádná z nich zájem neprojevila. Dá se ale pochopit, že komerční televize jsou firmy, jejímž účelem je vytvářet zisk. Pravděpodobně si to vyhodnotily tak, že by zápasy proti Urartu ziskové nebyly, to musí zodpovědět ony. ČT na síti X ústy některého z redaktorů uvedla, že má v době olympijských her jiné priority. A my tu rozhodně nejsme od toho, abychom úkolovali televizi, co má vysílat. I na to vám musí odpovědět televize. Do fáze jednání o ceně jsme se s žádnou televizní společností ve druhém předkole nedostali. Teď proti Kodani se náznaky určitého zájmu objevují.“

Zda Baník udělal pro přenos maximum...

„Předpokládám, že se bavíme o druhém předkole. Baník udělal pro zajištění přenosu maximum. Když bylo evidentní, že o Urartu nebude mít zájem televize, snažili jsme se pro naše fanoušky zajistit z odvety alespoň stream. Zvlášť s přihlédnutím ke vzdálené destinaci. S Urartu jsme se proto domluvili na výměně signálu. I tady se ale musíte dohodnout s vlastníkem televizních práv daného utkání na dalších podmínkách, který si v našem případě v odvetě vymiňoval například geoblokaci.“

Zda klub uvažuje o speciální alternativní platformě Baník TV...

„Ano, po aktuální skutečnosti ještě intenzivněji určitě uvažujeme nad něčím podobným směrem do budoucna. Je to ale složitější a komplexnější proces, který by ideálně měl být provázán i s klubovou aplikací.“

David Trunda, majitel Mladé Boleslavi

Co na jejich zápasy Česká televize…

„Česká televize nám řekla jasně, že nemá prostor pomoci, protože je úplně zasekaná po dobu olympiády. Další možnosti jsme řešili do poslední chvíle a snažíme se něco vymyslet.“

Kde tedy zápas vidět…

„Domácí zápas Mladé Boleslavi s Beer Ševou bude vysílán určitě formou streamu na sporttotal.cz. Podobně tomu tak bylo proti Transinvestu. Co vím, tak spousta lidí z České republiky se na ten stream dívala. S izraelskou stranou teď taky řešíme určitou reciprocitu, ale zatím se nemůžeme dohodnout v rámci televizních práv.“

Proč se zápas nevysílá na menších TV stanicích…

„Určitě není problém v ceně. Naším cílem v Mladé Boleslavi pochopitelně bylo, aby se zápas vysílal pro co nejvíce fanoušků. Řekl bych, že problém je prostě nezájem televizních stanic.“

Kde se vysílají zápasy českých klubů v evropských pohárech

3. předkolo LM:

Sparta - FCSB (úterý, 20:00, Letná) - Nova Sport 1

3. předkolo LM:

Slavia - Royale Union (středa, 19:00, Eden) - Nova Sport 1

3. předkolo Evropské Ligy:

Kryvbas - Plzeň (čtvrtek, 20:00, Košice) - Sport 2

3. předkolo Konferenční ligy:

Kodaň - Baník (středa, 19:00, Kodaň) - ???

3. předkolo Konferenční ligy:

Mladá Boleslav - Beer Ševa (čtvrtek, 18:00, Mladá Boleslav) - ??? (stream na sporttotal.cz)