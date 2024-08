Nevídané a dosud nepoznané. Česko je v žebříčku koeficientů první!

Co minulá sezona nebývale rozjela, v této pokračuje. České kluby utěšeně sbírají body do tabulky koeficientů. V tomto ročníku dokonce tak zdařile, že aspoň právě teď, po úterním postupu Sparty do Ligy mistrů, vedou pořadí pro tuto sezonu. To se ještě nikdy, ani dočasně, nepovedlo.

Žebříček nyní vypadá takto:

Česko - 4,700 Portugalsko - 4,300 Rakousko - 4,100 Švédsko - 4,000 Německo - 3,875 Itálie - 3,812 Arménie - 3,625 Anglie - 3,571 Španělsko - 3,571 Norsko, Maďarsko - 3,375

České kluby se o příspěvek podělily následovně:

Sparta 11,5

Mladá Boleslav 4

Plzeň 3

Baník 3

Slavia 2

Celkem 23,5 bodů děleno pěti, ve výsledku 4,700 bodu. Samo sebou se to změní a Česko se propadne, až silné země naplno zasáhnou do ligových fází.

Podstatné ovšem je, že Česko si polepšuje v pětiletém žebříčku, jenž rozhoduje o rozdělení míst do evropských pohárů. Klíčové je desáté místo, které zajišťuje přímý vstup ligového mistra do Ligy mistrů. V této pohárové sezoně se hraje o to, zda český šampion půjde do elitní soutěže v ročníku 2026/27 (pro sezonu 2025/26 to má jisté).

Česko je nyní deváté o 2,650 bodu před Tureckem a o celých 7,000 před Norskem. To je hodně poctivě vycpaný polštář, byť v případě večerního postupu Bodö/Glimt přes CZ Bělehrad (Norové doma vyhráli 2:1) a vyřazení Slavie se ztenčí nejméně o 1,500 bodu.

A pak bude záležet, jak se klubům – českým i konkurenčním – povede v ligových fázích Ligy mistrů, případně Evropské či Konferenční ligy. Už teď je jisté, že ty české čeká nejméně 22 zápasů ve skupinách (po osmi Sparta a Slavia, minimálně šest Plzeň), v nichž se rozdělí 0,400 bodu za výhru a 0,200 za remízu.

Takto vypadá nyní pětiletá tabulka:

Anglie - 89,303 Itálie - 79,168 Španělsko - 74,132 Německo - 71,785 Francie - 58,326 Nizozemsko - 54,733 Portugalsko - 50,316 Belgie - 44,200 ČESKO - 38,250 Turecko - 35,600 Norsko - 31,250

Važme si toho.