Los evropský pohárů: Sparta v Lize mistrů proti Lyonu, těžká varianta Hradce. Co Jablonec?
Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. A české celky v pohárech znají své další soupeře. Spartu čeká v Lize mistrů náročný zápas 3. předkola, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Hradec pak v případě postupu přes Tromsö v Evropské lize půjde ve třetím předkole soutěže na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Pokud by Východočeši spadli do Konferenční ligy, utkají se s vítězem souboje Alaškert – CFR Kluž. Na Jablonec pak ve stejné soutěži čeká v případě postupu přes Varaždín lepší z dvojice RFS Riga - Vestri.
Spartu čeká Lyon
Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu.
Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce - Górnik. Pražané začnou dvojzápas na Letné, vysílat ho bude nový kanál Prima Sport. Více ZDE>>>
Těžká cesta pro Hradec v Evropské lize
Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole narazí na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Potkat se tak může třeba s bývalým reprezentantem Václavem Černým. Objevují se navíc informace, že má turecký klub velký zájem o Mohameda Salaha, který ukončil svoji éru v Liverpoolu.
Pokud by Hradec postoupil přes Tromsö, první zápas 3. předkola Evropské ligy by odehrál 6. srpna doma, odveta by pak byla na programu 13. srpna venku.