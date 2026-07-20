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Los evropský pohárů: Sparta v Lize mistrů proti Lyonu, těžká varianta Hradce. Co Jablonec?

Fotbalisté Sparty slaví gól
Fotbalisté Sparty slaví gólZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
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Evropské poháry
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Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. A české celky v pohárech znají své další soupeře. Spartu čeká v Lize mistrů náročný zápas 3. předkola, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Hradec pak v případě postupu přes Tromsö v Evropské lize půjde ve třetím předkole soutěže na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Pokud by Východočeši spadli do Konferenční ligy, utkají se s vítězem souboje Alaškert – CFR Kluž. Na Jablonec pak ve stejné soutěži čeká v případě postupu přes Varaždín lepší z dvojice RFS Riga - Vestri.

Spartu čeká Lyon

Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu.

Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce - Górnik. Pražané začnou dvojzápas na Letné, vysílat ho bude nový kanál Prima Sport. Více ZDE>>>

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Los 3. předkola Ligy mistrů

Těžká cesta pro Hradec v Evropské lize

Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole narazí na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Potkat se tak může třeba s bývalým reprezentantem Václavem Černým. Objevují se navíc informace, že má turecký klub velký zájem o Mohameda Salaha, který ukončil svoji éru v Liverpoolu.

Pokud by Hradec postoupil přes Tromsö, první zápas 3. předkola Evropské ligy by odehrál 6. srpna doma, odveta by pak byla na programu 13. srpna venku.

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Los 3. předkola Evropské ligy

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Los 3. předkola Konferenční ligy

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