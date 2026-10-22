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ONLINE: Plzeň - Levski. Západočeši usilují o první body v Evropské lize

Radost fotbalistů Plzně
Radost fotbalistů PlzněZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Fotbalisté Plzně ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy hostí Levski Sofia. Západočeši se po úvodních dvou porážkách pokusí získat první body do tabulky a oživit naději na postup do vyřazovacích bojů. Viktoria je pro bookmakery favoritem, bulharský mistr ale prožívá povedený vstup do sezony a v minulém kole překvapil remízou v Nijmegenu. Utkání sledujte od 21:00 ONLINE na webu iSport.

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2Leverkusen22006:06
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4Besiktas Istanbul22007:36
5Bournemouth22005:16
6Omonia Nikósie22004:06
7Ferencváros22005:26
8Lyon22005:36
9Sunderland22003:16
10Olympiacos22003:16
11Sparta21105:24
12Saint Gilloise21104:14
13Rennais21102:14
14Záhřeb21101:04
15Crystal Palace21016:33
16AC Milán21014:23
17Jagiellonia21014:33
18OFI FC21013:23
19Torreense21013:33
20AZ Alkmaar21012:23
21Salcburk21011:43
22Lillestrøm20112:31
23Real Sociedad20112:31
24Hapoel Be'er Sheva 20111:21
25Levski20111:21
26Sturm Graz20110:31
27Nijmegen20111:61
28Anderlecht20021:30
29Celta Vigo20021:30
30Hoffenheim20022:50
31Marseille20021:50
32Plzeň20021:50
33FC Ararat-Armenia20022:70
34Celtic20022:70
35Celje20020:50
36Lech Poznań20020:80
  • Osmifinále
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