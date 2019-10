Mládí vpřed. Proč to Anglii funguje? Šmicer: Bez rychlosti to nejde | iSport.cz

Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold, Mason Mount a Declan Rice. Co mají tito angličtí fotbalisté společného? Všichni figurují na soupisce Garetha Southgatea pro páteční duel proti Česku. Věkem stále patří do reprezentace do 21 let, přitom jsou připraveni na klíčové role v A-týmu. Albion je v tomto měřítku mezi evropskými velmocemi unikátem. „Je vidět, že Anglii dorůstá vynikající generace. Nebojí se dát mladým šanci,“ všímá si Tomáš Galásek, asistent Jaroslava Šilhavého. V zamčené části článku najdete také rozhovor s Vladimírem Šmicerem, který rozebírá anglickou omlazovací kúru, či přehled průměrného věku vybraných reprezentací a hráčů, kteří by zároveň mohli nastoupit za jednadvacítku své země.