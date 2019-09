Euro 2020 | Schick: V Římě jsem nebyl šťastný. Ale od tlaku do Lipska neutíkám | iSport.cz

Berete Lipsko jako krok vpřed?

„Když to srovnám s AS, obě to jsou špičková mužstva s výbornými hráči. V Římě jsem hrál semifinále Ligy mistrů, kvalita je tam také obrovská. Viděl bych to opravdu dost podobně. Víc můžu říct až po nějaké době, co v Lipsku strávím.“

Obdržel jste víc nabídek, co rozhodlo pro váš nový klub?

„Od začátku jsem to směřoval k bundeslize, nechtěl jsem zůstávat v Itálii. Byla tam kritéria, jakým se tým prezentuje fotbalem, jakým stylem chce hrát. Nejen na trenéra (Julian Nagelsmann) jsem slyšel pozitivní reference. Plus hraje Ligu mistrů. Pozitiv tam bylo opravdu moc, proto jsem se takhle rozhodl.“

Jednání probíhala do posední chvíle. Blesklo vám hlavou, že to nemusí dopadnout?

„Jelikož jsem byl až do posledního přestupového dne v Římě, byl jsem připravený na to, že tam zůstanu a dál se poperu o místo. Chystal jsem se na obě varianty.“

Dostal jste po dvou, dá se říct protrápených letech v Římě, přesunem do Německa novou energii?

„Sám jsem si uvědomoval, že potřebuju změnu. V Římě jsem se necítil úplně šťastný. Potřeboval jsem změnit klima, myslím si, že to byl správný krok.“

Říkáte, že jste v Římě nebyl úplně šťastný. V čem byl hlavní problém?

„Těch věcí bylo několik. Už start mého angažmá tam byl těžký. Přišel jsem po dvouměsíční pauze, co jsem prakticky vůbec nic nedělal. Najednou jsem skočil rovnou do vody, bez pořádné přípravy začal trénovat. Z toho vyplynula nějaká zranění, ze kterých jsem se dostával a pak zase vracel na hřiště. Často jsem také nastupoval na pozici křídla, které pro mě nebylo úplně optimální. Byla na mě velká očekávání, ta jsem bohužel úplně nenaplnil. Neustále jsem byl dost pod tlakem. Na každý zápas, co jsem nastoupil, byla na mě pokaždé největší možná pozornost. Nikdy jsem se necítil v hlavně takový volný, vždycky jsem byl dost svázaný očekáváním. Možná to také hrálo roli.“

Berete to tak, že Římu něco dlužíte, když z vás klub udělal nejdražší posilu ve své historii?

„Takhle bych to neřekl, že Římu něco dlužím…Asi byly představy trošku jiné, nenaplnil jsem je úplně na sto procent. První sezonu jsme týmově udělali slušnou, dostali se semifinále v Lize mistrů. To bylo, dá se říct, OK. Až ve druhé to od nás všech nebyla dobrá sezona, logicky se muselo něco změnit.“

Utíkáte od enormního tlaku, který na vás vyvíjeli v Itálii?

„Od ničeho neutíkám. Ale cítil jsem, že pokud se mám někam posunout, tak potřebuju změnu a správně se nakopnout. Tohle je ideální krok.“

Čím vás láká Německo?

„Sleduju nejen italskou ligu, ale i další soutěže. Také od kluků mám pozitivní reference, že německá liga je velmi kvalitní. Celkově okolo fotbalu v Německu je to velmi dobré, ať už stadiony, kam na zápasy chodí hodně lidí. Bundesliga je hodně zajímavá a chtěl jsem ji vyzkoušet.“

Dýchlo na vás už Lipsko pozitivní atmosférou? Klub vede bundesligu, chystá se na Ligu mistrů…

„Strávil jsem tam fakt jen chvilku. Ale zatím ze všech lidí okolo, co jsem tam potkal, mám skvělý dojem. Působí to na mě hodně pozitivně.“

Mohl by vám sedět herní styl, který preferuje v Lipsku trenér Nagelsmann? To znamená hodně rychlý, agresivní fotbal s napadáním, dost rozdílným oproti tomu, co jste hráli v Římě.

„Je to možné. Hraje se na dva útočníky, mohl bych se dostávat víc do šancí, být víc zapojený ve hře. Je pravda, že v Římě jsme hráli celkem pomalu, byl jsem ve finále zatlačený až do vápna, kam létaly balony. V mezihře jsem prakticky vůbec nebyl, v tomhle by měl být rozdíl. V AS jsme hráli do zatažené obrany, já neměl na nic dostatek místa. Nechci se vymlouvat, ale bylo to tak, že naše hra byla dost pomalá, pak tolik šancí do zatažené obrany není.“

Je pro vás důležité, že vás Lipsko chtělo delší dobu?

„Samozřejmě jsem měl zprávy, že jednání probíhala delší dobu. Zájem nebyl jen takový výstřel, že by mě teď najednou Lipsko chtělo. Zájem trval, měli mě vyskautovaného asi nejen z Říma.“

Ve vašem případě se jedná o hostování s opcí. Je pro vás AS Řím uzavřenou kapitolou?

„Těžko takhle dopředu říct. Teď jsem nově v Lipsku, momentálně Řím řešit nechci. Soustředím se na to, co mě čeká v Německu, budu se snažit odevzdávat maximum a pomoct k týmu k dosažení cílů.“

K reprezentaci jste se připojil s čistou hlavou. Je to pro vás lepší, že teď máte klubovou budoucnost vyřešenou?

„Rozhodně. Nemám nad čím přemýšlet, všechno je hotové a teď se plně soustředím na reprezentaci a dva zápasy, co nás čekají. Hodně napoví, kam ve skupině asi můžeme směřovat. Jsem připravený.“

Jak vnímáte balkánský fotbal?

„Když vezmu náš červnový zápas s Černou Horou (3:0), bylo vidět, že individuality mají. Rozumí si s balonem a jsou na tom dobře pohybově. Tyhle týmy jsou nepříjemné, běhavé, agresivní. Nebude to nic lehkého, ale když budeme hrát třeba jako proti Bulharsku a většinu zápasu proti Černé Hoře, máme šanci.“

V národním týmu jste vždycky pookřál, i když jste v Římě nenastupoval. Čím to je?

„Vždycky jsem na sraz přijel s velkou chutí ukázat se a pomoct reprezentaci dostat se na EURO. Energie týmu je tady hodně pozitivní, vždycky se sem těším. Na hřišti mezi kluky se také cítím dobře, to vždycky pomůže. Fotbal, co jsme hráli, byl dobrý, seděl mi. Z toho pramení i góly, které jsem dal.“

Jste nejvýraznější postava reprezentace, berete ji jako takový svůj tým?

„To asi ne. Jsou tady super kluci, se kterými je sranda, jádro týmu je zdravé a nikdo tady s nikým nemá žádný problém. Je důležité takovou náladu udržovat, pak to vypadá na hřišti jinak, než kdybychom sem jezdili naštvaní a někdo s někým třeba nemluvil.“

Pomáhá vám i styl práce trenéra Šilhavého, který hodně dbá na komunikaci s hráči a navíc vám osobně věří?

„V Římě jsem třeba nehrál, pak přijel na reprezentaci a hrál dobře. To mě může pomoct i v budoucnu, že i když nenastupuju v klubu, dokážu odehrát dobré zápasy. V tomhle je to dobré, trenér ví, co ode mě může očekávat, i když nebudu stoprocentně herně vytížený.“

Čeká vás zlomový reprezentační týden?

„Když oba zápasy zvládneme, budeme k druhému místu ve skupině hodně blízko. Všichni chceme získat šest bodů. Připravíme se nejlépe, jak můžeme, nic nepodceníme.“

Zahrál jste si semifinále Ligy mistrů, teď se můžete s národním týmem dostat na EURO. Je to další velká motivace v kariéře?

„Reprezentaci beru asi ještě trošku výš. EURO se nehraje každou sezonu, jako třeba Liga mistrů, kam máte šanci se prokousat každý rok.“