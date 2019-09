Euro 2020 | Šilhavý po Kosovu: Hloupá prohra. Hráči vědí, že se to nepovedlo | iSport.cz

Prohra s Kosovem, co k utkání říct?

„V mých očích je to hloupá porážka, která nám zkomplikovala cestu za kýženým postupem. Soupeři, který hrál dobře, poctivě, agresivně, jsme svými chybami a nepozorností vítězství umožnili. Sami jsme mu nabídli góly. Domácí neměli tolik šancí jako my, ale my chyby soupeře potrestat nedokázali.“

Byl to od mužstva nejhorší výkon za vašeho působení u národního týmu?

„Myslím si, že pojmenování hloupá porážka duel v Kosovu plně vystihuje. Domácí výhry v porovnání s porážkou v Kosovu byly určitě lepší. V Anglii jsme prohráli 0:5, ale to bylo kultivovanější.“

Můžete okomentovat inkasované góly a český brejk čtyři na dva, který zakončil samostatně Patrik Schick? Neměl volit jiné řešení?

„První branka padla po naší chybě v rozehrávce, soupeř šel do protiútoku a my mu nabídli vyrovnání na zlatém podnose. Druhá branka se seběhla hrozně rychle. Čtyři hráči zaspali při bránění standardní situace a my podruhé inkasovali. Co se týče naší šance, tak když se na to hráč podívá zpětně, tak ví, že měl třeba dvě tři možnosti a vybral třeba tu špatnou. Jako v tomto případě Patrik Schick, i když se snažil po zemi brankáře obstřelit. Kdyby dal gól, tak třeba… Ale to je kdyby.“

Komplikace v boji o EURO. Reprezentace prohrála v Kosovu, soupeř otočil zápas

Patrik Schick říkal, že mu přišlo, že jste moc nakopávali míče a slevili jste z kombinační hry. Celkově působil výkon těžkopádně. Viděl jste to tak i vy?

„S Patrikem musím souhlasit. Naše rozehrávka byla kostrbatá. Hráči se málo nabízeli. Po levé straně jsme se v první půli dostali přes Honzu Bořila do několika útoků. Po přestávce, zvláště po druhém inkasovaném gólu, jsme ale chtěli hrát dlouhé míče, i proto jsme dali na hřiště druhého útočníka. Ale nevedlo to k úspěchu.“

Co jste říkal na atmosféru? Mohla na hráče zapůsobit?

„Atmosféra byla skvělá. Fanoušci domácím hodně fandili. Ale fotbalisté mají takovou atmosféru rádi. Nemyslím si, že bychom jí nějak podlehli. Máme v týmu dost zkušené hráče na to, aby se s tím vypořádali.“

Projde v úterý v Černé Hoře mužstvo prověrkou charakteru?

„Všichni víme, o co v Černé Hoře půjde. Musíme vyhrát, abychom se v boji o postup udrželi až do konce. Vím, že kluci měli po zápase hlavu dole, po právu, protože také cítí, že se nám zápas nepovedl. V úterý hrajeme další zápas a do té doby se dáme dohromady, to se nebojím.“

Co říkáte na to, že Kosovo už 15 utkání neprohrálo?

„Kosovo tvoří svou fotbalovou historii. Většina hráčů hraje v zahraničních klubech. Mají skvělé individuální dovednosti i rychlostní schopnosti. Třeba Muriqi hrál výborný zápas. Určitě se nedá tvrdit, že když je malý stát, musí mít špatné mužstvo. Kosovo má výborné fotbalisty.“