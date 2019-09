Euro 2020 | Koubek o prohře v Kosovu: Naše snaha o vyrovnání? Nakopávání na dvě věže | iSport.cz

Kosovu vyšel taktický plán, sázka na kompaktní obranu a rychlý protiútok. U českého mužstva naopak postrádal větší invenci v ofenzivě. „Kreativní hrou jsme se nedostali do gólových situací, taková byla jen Schickova branka,“ prohlásil ve svém rozboru české porážky na půdě odhodlaného soupeře Miroslav Koubek, ostřílený trenér a expert deníku Sport.

Zbytečná porážka, že?

„Ano, je to zbytečná porážka ze zápasu, kdy se mělo bodovat. Hrálo se soupeřem, který je v tabulce naším bezprostředním konkurentem. V postupové matematice je to velká komplikace. Kosovo před zápasem proklamovalo, že bez Zeneliho, Rashici a dalších hráčů bude jiným mužstvem a že bude muset vsadit na týmovost a správnou taktiku. Myslím, že to se jim podařilo.“

V čem jejich taktika spočívala?

„Nechali nás hrát, my jsme samozřejmě vyspělejší mužstvo. Rutinou, zkušenostmi, silou v osobních soubojích. Měli jsme