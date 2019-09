Euro 2020 | Doma na druhé koleji. Ter Stegen je ve stínu legendy: Štve mě, že nechytám | iSport.cz

Je to velký paradox. Marc-André ter Stegen je spolu s liverpoolským Alissonem Beckerem a Edersonem z Manchesteru City nominován FIFA na nejlepšího brankáře světa. V národním týmu přesto dostává neustále přednost zkušený Manuel Neuer.

Nejinak tomu bylo i v posledním utkání kvalifikace o postup na EURO 2020, ve kterém Německo padlo doma s Nizozemskem (2:4). A bylo by velkým překvapením, kdyby se Ter Stegen dostal na úkor Neuera do branky v pondělním zápase na hřišti Severního Irska. Celá situace tak vyvolává trochu dojem, jako by byl barcelonský gólman více ceněný v Evropě, ba dokonce ve světě, než ve své vlastní zemi.

Ter Stegenovi nezbývá nic jiného, než vytrvat. „Není to snadné, ale trpělivost je součástí práce fotbalistů. Jsou prostě chvíle, kdy musíte čekat. Štve mě ale, že nechytám. Děláte to nejlepší, co můžete a stejně nemáte to, co chcete. Pro sebe už jsem si na to ale našel odpověď,“ překvapil pichlavou odpovědí gólman Barcelony.

Sedmadvacetiletý rodák z Mönchengladbachu je odhodlaný, dál bojovat o post jedničky národního týmu. „Stanovil jsem si priority. Chci uspět a mým hlavním cílem je být prvním brankářem v zemi, ale ne za každou cenu. Fotbal je jedna věc, ale humánnost je důležitější. Chci, abych si při pohledu na sebe do zrcadla mohl říct: pracoval jsi čestně a otevřeně jsi mluvil o svých ambicích. Byl jsi férový a nedělal jsi levárny,“ pokračoval Ter Stegen.

Podle mnohých mu mohl v souboji s Neuerem uškodit i odchod z Německa. „Nevidím to tak. Nenašel jsem důvod, proč nejít do jednoho z největších klubů na světě. Naopak si myslím, že zkušenost s hraním v zahraničí mě udělala ještě lepším. Odchodu do zahraničí tedy určitě nelituji,“ ubezpečil.

Čekání Ter Stegena na post jedničky národního týmu vzdáleně připomíná situaci, která před několika lety panovala v české reprezentaci. Tomáš Vaclík, ačkoliv už zářil v dresu Basileje, musel tehdy rovněž trpělivě vyčkat na chvíli, kdy Petr Čech ukončí reprezentační karieru. Do té doby byl stálicí mezi tyčemi bývalý gólman Chelsea či Arsenalu. „Když Petr přijel na sraz, tak bylo jasné, že bude chytat on. Nerozhodovalo, jestli šlo o přátelák nebo kvalifikaci,“ zavzpomínal na boj o post české jedničky Vaclík.