EURO 2020 | Maďaři vypískali slovenskou hymnu! Policie hlídala "falešné" fanoušky | iSport.cz

Vyprodaný stadion, bitva jako řemen, navíc klíčová pro vývoj evropské kvalifikace. Souboj sousedních zemí propojených společnou kulturou i historií. A bohužel také nenávistí. Vzhledem k okolnostem se dalo očekávat, že duel v budapešťské Groupama Aréně může přinést nemilé komplikace.

Zápas logicky provázela přísná bezpečnostní opatření. K prvnímu problému došlo ještě před výkopem - některé lístky do sektoru hostí si pořídili fanoušci z jihu Slovenska, kde žije početná maďarská menšina. A ti, tvářící se jako fanoušci své země, nopak přáli domácímu týmu.

Do kotle přišli tito "falešní" příznivci Slovenska oblečení v černém, podobně jako fanoušci domácích barev. Nemohli sebou mít vlajky a jiné předměty s náboženskou tématikou, neboť to zakazují regule UEFA.

"Předpokládali jsme, že by mohl vzniknout tento problém, proto jsme požádali o přítomnost policie v sektoru," řekl pro sport.sk generální sekretář Slovenského fotbalového svazu Jozef Kliment.

Disgusting scenes in Hungary where home crowd whistles through Slovak anthem and takes half of their away-sector just to have more fans around. Luckily karma serves right and Slovakia takes the win, while 19-old Róbert Boženík scored his on his senior debut in the first team. pic.twitter.com/rjYlaHvKwM