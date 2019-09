EURO 2020 | Experti věří, že čeští fotbalisté napraví prohru z Kosova | iSport.cz

I když vládlo po porážce v Kosovu mezi fanoušky rozčarování. V Černé Hoře by to podle tipérů mělo klapnout a český tým by si měl připsat do tabulky tři body.

„Na výhru domácích vsadili jen tři procenta tipérů v kurzu 3,75:1, nerozhodnému výsledku v kurzu 3,44:1 věří pět procent sázkařů,“ doplňuje Světlíková.

Další sázky napovídají, že zápas nenabídne nějakou kanonádu „Oblíbená je pak sázka na výhru Česka v prvním poločase v kurzu 2,76:1,“ dodává Světlíková, že tipéři věří tomu, že Šilhavého tým povede už po pětačtyřiceti minutách.