EURO 2020 | Trenér Anglie se obává duelu v Praze. Straší ho také bulharský rasismus | iSport.cz

Po výsledkové stránce zatím běží vše jako po drátkách. Anglie plní roli favorita a v kvalifikační skupině A vydobyla 12 bodů z 12 možných. Povinný postup na EURO 2020 už prakticky klepe na dveře.

Kouč Ostrovanů Gareth Southgate ale i přes to nemá bezstarostné myšlenky. Ty se nyní netočí kolem jeho svěřenců, kteří naposledy porazili Kosovo 5:3, ale spíše fanoušků. A to těch „vlastních“ i soupeře.

Takže zaprvé.

Poté, co se před červnovým zápasem Ligy národů v Portugalsku někteří angličtí příznivci zapojili do potyčky s policisty, po kterých házeli lahve, nemá důvod o podporovatelích mluvit ve zbytečných superlativech. „Mnoho lidí nás podpořilo opravdu dobrou cestou, jiní ponížili sami sebe a také celou zemi,“ spílal ještě s odstupem Southgate.

A incident v Portu anglického trenéra lehce straší i směrem k říjnovému duelu v Praze.

Až za měsíc přijede Albion do české metropole, přitáhne s sebou několik tisícovek fanoušků. Původně dostala anglická fotbalová asociace FA k distribuci 1100 vstupenek, ale úspěšně požádala o navýšení. Tím pádem mohou do Prahy přicestovat takřka čtyři tisícovky fanoušků. FAČR je aspoň ráda za to, že zredukuje počet příznivců bez vstupenky, kteří by se pak na stadion snažili dostat alternativně a do sektorů s českými diváky.

Ale stále silně bliká varovné světýlko. „Je smutné, že musíme na naše fanoušky apelovat, jak se mají chovat,“ podotkl Southgate v rozhovoru pro The Guardian.

Trenér Albionu nechce zapomínat na skvělou pověst Angličanů, jakožto hlasitých motorů z tribun, které vybičují svůj tým k maximálnímu výkonu. „Je potřeba rozlišit dvě skupiny. Poslední dobou je zde více lidí, než bychom chtěli, kteří vrhají stín na ostatní. Pak jsou zde ale tisícovky a tisícovky fanoušků, kteří nás podporují naprosto fantasticky.“

Praha, která je jednou z nočních tepen Evropy, zvláště pak v pátek, by mohla být podle Southgatea bohulibým prostředím pro neplechy opilých fanoušků. Dobře dle svých vlastních slov ví, že Angličané nemají problém udělat nepořádek v ulicích i doma. „A rozhodně tohle nechceme tahat s sebou do zahraničí, aby pak byl obrázek o naší zemi takový.“

Zadruhé?

Až bude letadlo s anglickými reprezentanty opouštět hlavní město České republiky a nabere směr bulharská Sofie, budou na pořadu dne jiné obavy, které se podle Southgatea s velkou pravděpodobností naplní.

Na rasismus už členové národního týmu Anglie narazili třeba v březnu při kvalifikačním utkání v Černé Hoře. Tehdy byli hromosvody rasové nenávisti Raheem Sterling a mladíček Callum-Hudson Odoi.

A právě Bulharsko rozhodně není od rasismu dokonale očištěno. Spíše jde o zemi, která má v tomto kontextu opakované problémy. Nevhodné pokřiky v červnových střetnutích s Kosovem a Českou republikou pobouřily UEFA natolik, že bulharské reprezentaci zavřela pro duel s Anglií část stadionu čítající 5 000 míst.

Když se anglická skvadra vydala do Bulharska naposledy, a to v roce 2011, bez rasismus se to neobešlo. Opičí skřeky si vyslechnuli Ashley Young, jeho jmenovec Cole i Theo Walcott.

Ve hře byl už dříve případný odchod hráčů z trávníku v případě, že na stadionu budou k slyšení rasistické projevy. Ovšem angličtí reprezentanti toto odmítli. Teď se uvnitř Albionu řeší, zda tuto variantu opět nevzít v potaz. „Máme obavy, a to z hlediska historie, která je taková, jaká je. Musíme se ujistit, že jsme všichni připravení na to, co se může stát. A také musíme vědět, jak zareagovat,“ řekl Southgate.

Sám by byl ale nejraději, kdyby on a jeho tým nemusel reagovat na nic…