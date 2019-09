Opičí skřeky na Lukaka. Ultras Interu šokují: Není to rasismus, ale respekt! | iSport.cz

72. minuta zápasu druhého kola Serie A v Cagliari. Romelu Lukaku jde za stavu 1:1 kopat penaltu. V tu chvíli se z domácího kotle začínají ozývat hučivé zvuky. Opice. Jasná narážka na barvu Lukakovy pleti. Belgičan penaltu proměňuje, ale místo přehnaných oslav okamžitě směřuje vyčítavý pohled do míst, odkud zvuky zněly.

„V Itálii obecně je potřeba vzdělání. Slyšel jsem Carla Ancelottiho, jak si stěžuje na neustálé urážky na hřištích Serie A. Když jste v zahraničí, respekt je větší. Fanoušci přemýšlí jen jak podpořit svůj tým,“ prohlásil trenér Interu Antonio Conte.

I vedení Cagliari se od „pokřiků“ distancovalo a slíbilo viníky dopadnout a zakázat jim vstup na stadion. Přitom na stadionu v Sardinii nejde o nic neobvyklého, svoje by mohl vyprávět Moise Kean, který tam vloni hrál s Juventusem.

Lukaku se po zápase vyjadřovat nechtěl, až druhý den pověsil vyjádření na svůj instagramový profil. „Jsme v roce 2019. Místo abychom šli dopředu, tak jdeme zpátky. Je potřeba, abychom se jako hráči společně vyjádřili,“ vyzval.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx — Rob Taylor (@KingShola4ever) September 1, 2019

Ultras Cagliari se ale dočkali možná nečekaného zastání od svých soků přímo z Lukakova klubu. Fanouškovská organizace Curva Nord (Severní tribuna) napsala svému útočníkovi otevřený (a velmi zdvořilý) dopis, ve kterém se snaží vysvětlit, že nešlo o rasismus, ale o formu vyjádření respektu.

„Ahoj Romelu, mrzí nás, jestli sis myslel, že to, co se stalo v Cagliari, byl rasismus. Možná to tak vypadalo, ale není to tak. V Itálii používáme pár způsobů, jak se snažíme pomoct svému týmu a znervóznit protivníka,“ píšou ultras Interu.

„Jsme multietnická organizace a vítáme hráče odkudkoli. Ale tyhle způsoby používáme my i další týmy. A pravděpodobně je budeme používat i v budoucnu. Nejsme rasisti. Ani fanoušci Cagliari nejsou. Prosím, zvaž, že takové chování je forma respektu. Měli z tebe strach kvůli gólu, který si jim dal. Není to tak, že by tě nenáviděli nebo že by byli rasisté,“ vysvětlují.

„Když říkáš, že je potřeba proti rasismu bojovat, přispíváš k represím, které směřují proti všem fanouškům. Přispíváš k vytvoření problému, který ve skutečnosti není. Ne tak moc jako v jiných zemích. Opravdový rasismus je něco úplně jiného a italští fanoušci to dobře znají. Prosím, pomoz nám objasnit, co rasismus opravdu je a že Italové rasisti nejsou,“ prosí Curva Nord Lukaka.

Sám Lukaku na dopis nijak nereagoval, přesto vyvolal hodně reakcí. Nejostřejší z nich napsal na twitter Senegalec Demba Ba, který vyzval všechny hráče tmavé barvy pleti, aby odešli ze Serie A.

„Přesně kvůli tomuhle jsem do Itálie nešel, když jsem mohl,“ napsal útočník, který nedávno přestoupil do Turecka. „A teď si přeji, aby všichni černí hráči z té ligy odešli. Jejich stupiditu a nenávist to nezastaví, ale aspoň to neovlivní jiné.“

Inter po dvou kolech vede Serii A s plným počtem bodů, i díky Lukakovi, který před sezonou dorazil na sever Itálie v přepočtu za 2 miliardy korun. 17. září navíc v na úvod Ligy mistrů přivítá pražskou Slavii. Druhý zápas v Edenu je na programu na konci listopadu.