EURO 2020 | Sterling jde na Čechy! Guardiola udělal z přeplaceného paliče lídra | iSport.cz

Sterlingův odchod z Liverpoolu provázely velké emoce. Dvacetiletý mladík jej tehdy vysvětloval hladem po trofejích, nejen fanoušci Reds mu však nevěřili a za jeho přestupem viděli spíš honbu za penězi. Kritizovaná byla tehdy i částka. Za mladíka s osmnácti ligovými góly dal Manchester City téměř 50 milionů liber (1,44 miliardy korun).

V první sezoně v dresu City si v 31 ligových duelech připsal šest gólů a dvě asistence a tlak na něj jen zesílil. Zlom v jeho kariéře však přinesl příchod trenéra Pepa Guardioly. Ve svém druhém ročníku v modrém už se zlepšil na sedm gólů a deset asistencí, přičemž Guardiola se teprve seznamoval s Premier League a se svým týmem skončil až třetí s mankem patnácti bodů na první Chelsea.

Sezona 2017/18 už Sterlinga předvedla ve formě, na kterou se podle řady expertů ani neměl nikdy dostat. Rychlé křídlo se specifickým stylem běhu se dostalo na 18 branek a 15 asistencí a stalo se nejproduktivnějším hráčem týmu, který anglické soutěži naprosto dominoval a zakončil ji s rekordním ziskem 100 bodů.

Lekce od Guardioly

Když se pak vedla složitá jednání o nové Sterlingově smlouvě, Guardiola se jasně vyjádřil, že o setrvání své opory hodně stojí: „Jsme s ním velmi spokojeni a chceme, aby zůstal. Chceme, aby měl pocit, že na něj spoléháme. A my na něj skutečně spoléháme,“ uvedl tehdy kouč.

Po podpisu nové pětileté smlouvy, po které následoval další sled povedených utkání, už Guardiola vycítil, že Sterlinga musí opět namotivovat. „Může být ještě lepší. Jsme spokojení s tím, co předvádí, ale může být prostě ještě lepší. Mohl by být víc konzistentní, mít lepší první dotek, je toho spousta,“ prohlásil katalánský trenér v prosinci 2018 po utkání s Bournemouthem (3:1), ve kterém dal Sterling vítězný gól. Další utkání pak strávil celé na lavičce.

To je jedno z Guardiolových tajemství, kterými nutí své hráče neustále se zlepšovat. Sterlinga na začátku podržel, dal mu důvěru, zapracoval na jeho sebevědomí, které se projevilo ve větším klidu v zakončení a řešení finální fáze obecně. Zároveň na něj ale vyvíjí neustálý tlak a nutí ho na sobě pracovat. I když se zlepší radikálně, může se zkrátka zlepšit ještě víc.

Klíčové samozřejmě je, že Sterling Guardiolův styl přijal. „Dá vám najevo, když s vámi není spokojený,“ potvrzuje anglický reprezentant. „Pamatuji si utkání s Crystal Palace, ve kterém jsem třikrát ztratil míč. Myslel jsem si, že si už do konce sezony nezahraju, jak mě pak v šatně zničil. Takový trenér z vás prostě dostane to nejlepší.“

Důležité jsou ale i detaily. V roce 2017 se stalo hitem video, na kterém Guardiola horlivě vysvětluje Sterlingovi, jak má číst obranu a pohybovat se při narážečce se spoluhráčem. Tuto lekci pak Sterling využil při své gólové akci v Lize mistrů v utkání s Feyenoordem.

Guardiola zapracoval se Sterlingem třeba i na stylu vedení míče. Hvězda City dříve při driblinku kontrolovala míč nártem, protože „to vypadalo dobře.“ Míč to ale zpomalovalo. „Guardiola vás přivede zpátky k tomu, co jste dělal jako dítě. Dostane vás zpátky do rytmu,“ řekl Sterling. S návratem ke kořenům začal být ještě nebezpečnější a při úprcích po křídle rychlejší.

Hvězda reprezentace

Zatímco na klubové úrovni už dávno zářil, v reprezentaci Sterling dlouho potvrzoval pověst paliče a zbrklého hráče. I na mistrovství světa v roce 2018 Rusku, na kterém mladý tým Anglie překvapil postupem do semifinále, si Sterling – navzdory velmi dobrým výkonům – připsal v šesti utkáních pouze jednu asistenci ve snadném duelu s Panamou (6:1).

V nové Lize národů pak Sterling zaujal dvougólovým vystoupením ve Španělsku (3:2). Zlom pro něj ale znamenal až právě duel s Českem, ve kterém k hattricku přidal ještě asistenci. Kvalifikací od té doby projíždí naprosto suverénně a je tahounem ambiciózního týmu. Ve čtyřech utkáních si připsal šest gólů a šest asistencí, což je úctyhodná produktivita. V každém utkání dosáhl minimálně na bilanci „jedna plus jedna“.

Pokud Češi chtějí v pátek uspět, budou mu muset tuto sérii narušit. Vypořádají se s produktivním Sterlingem?