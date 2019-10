EURO 2020 | Šilhavý vyléčil „zlobivého“ Jankta. Dřív v mužstvu narážel, teď je oporou | iSport.cz

Vyvzdoroval si odchod ze Slavie. Moc toužil po Itálii, tak odešel. Do Udine. Prát se o šanci v mládežnické Primaveře. V sešívané rodině si tehdy v létě 2014 hodně ublížil. Spousta lidí mu to měla za zlé. Jenže on je takový. Svéhlavý. Osobitý. Sebevědomý. Povahové vlastnosti, které se v tuzemsku zrovna nenosí.

Že ale šlo o správné rozhodnutí, dokládá následný rozvoj kariéry. V Udine se dostal do prvního týmu, posunul se do Sampdorie, v Serii A už hraje čtvrtým rokem. Aktuálně nejdéle ze všech českých hráčů. A taky kope moc dobře za reprezentaci.

V kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy má skvělou osobní sbírku – přímo se podílel na šesti z celkových devíti vstřelených branek Česka. Buď ji sám vstřelil jako Černé Hoře v Olomouci, nebo se na nich podílel přihrávkou či zásadní myšlenkou.

„Kuba dospěl v klíčového muže reprezentace, s Patrikem Schickem obstarává většinu gólů a nahrávek. Pro národní tým je jedině dobře, že se v ní poslední dobou tolik prosazuje, protože variant do ofenzivy moc není,“ chválí Jankta legendární střelec Jan Koller. „Má dobrou kopací techniku, věří si, zvládá situace jeden na jednoho, zdobí ho herní přehled i slušná finální přihrávka. Takových hráčů má Česko málo,“ dodává.

Jen pro něj platí to, co pro Schicka. Kdyby hrál častěji v Sampdorii, mohl by být v reprezentaci ještě výraznější. „V Itálii hraje už docela dlouho, to všechno mu jde k duhu a motivuje ho to k další práci. Věřím, že se bude nadále zlepšovat, že si své místo v Sampdorii upevní a že bude nastupovat pravidelně,“ přeje si z pochopitelných důvodů Jaroslav Šilhavý.

Jak na Angličany? Načapat je při chybách v rozehrávce, poodhaluje Jankto

Právě s jeho nástupem do prestižní funkce minulý rok v září se datuje Janktovo obrození v národním dresu. Pod Šilhavého předchůdcem Karlem Jarolímem se na hřišti hledal, trenérský štáb měl k jeho vášni a zaujetí pro hru výhrady. Vše pak vyvrcholilo bizarní scénou po zbídačeném představení v Rusku a porážce 1:5, kdy Jankto přišel do mixzóny mezi novináře a pronesl slova o tom, že nevěděl, co má hrát…

„Za prvé: pokud něčemu nerozumí, má se zeptat trenéra. A za druhé: pokud přistoupím na tezi, že vážně nevěděl, tak přece musí vědět, že má ze své pozice na hřišti bránit levého beka Rausche, který si na hřišti dělal, co chtěl. Přitom Jakub se s ním vůbec nevracel. S Karlem jsme se mohli na střídačce zbláznit. Rausch centroval pohodlně od lajny na pátou branku a Jankto stál na půlce s rukama v bok,“ glosoval to pár týdnů poté Jarolímův asistent Miroslav Koubek. Aby bylo souvislostem učiněno zadost, je třeba poznamenat, že Jarolím a spol. byli cestou z Ruska, ještě v letadle, odvoláni.

Janktovy – řekněme nediplomatické – průpovídky se údajně staly i důvodem debat uvnitř národního týmu. Podle informací Sportu se některým hráčům, zejména těm s výrazným vlivem na kabinu, záložníkova prohlášení nelíbila. Vznikaly třenice, nepochopení. S Janktovým pohledem na věc spoluhráči ve všech ohledech nesouhlasili. „Je potřeba, aby více přemýšlel. I o sobě,“ dloubl si do svéhlavosti středopolaře Miroslav Koubek.

Je otázkou nakolik kritická slova zabrala. Nicméně Jankto je aktuálně pilířem české sestavy. Produktivním hráčem z levé strany, typickým „lajnařem“ se smyslem pro tvorbu zajímavých situací v nebezpečném prostoru uvnitř i vně šestnáctky. S přísnou levačkou, jejíž ostrost prodal v nedávném zápase v Podgorici, kdy se dvěma asistencemi podílel na důležitém vítězství 3:0.

Zítra Česko narazí na dominantní Anglii. Bylo by fajn, kdyby Jankto vykutal další díry do defenzivy suveréna skupiny.