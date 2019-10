Česko - Anglie. Southgate chválil Čechy, řeší postup i strach z rasismu | iSport.cz

Zaplněný tiskový sál novinářů musel vstřebat téměř hodinové zpoždění, než za mikrofony zasedli trenér Gareth Southgate a útočná star Raheem Sterling. Zabiják z Manchesteru City, který Česko ztrestal hattrickem v březnovém duelu ve Wembley (5:0).

Anglickou výpravu zdržel pozdější odlet z tréninkové základny v Birminghamu, v Praze potom zácpa cestou z letiště. Jedni z nejlepších fotbalistů světa se s tréninkem v české metropoli nezdržovali, předzápasový program absolvovali ještě před odletem.

Pokud favorité „Albionu“ urvou tři body, můžou už dvě kola před koncem kvalifikace bouchat šampaňské a kupovat letenky na EURO 2020. „Skóre z Wembley možná mate. Proti Česku čekáme těžký zápas, víme, že když získáme dobrý výsledek, kvalifikujeme se na mistrovství Evropy. Je to pro nás velká motivace,“ připustil trenér Gareth Southgate.

Ústředním tématem byly rasistické urážky, na které si Angličané stěžovali po březnovém duelu v Černé Hoře. Hrdý výběr pohrozil, že pokud by se něco podobného opakovalo v pátek večer v Edenu, klidně opustí hřiště. Před odletem do Prahy měl celý tým ještě společný mítink, kde se řešilo, jak budou hráči postupovat při utkání s Českem.

„Chci, aby se hráči soustředili na zápas, a my jsme jim k tomu vytvořili co nejlepší podmínky. Trpěli jsme v Černé Hoře, chceme mít jasno, co bude v budoucnosti. Všechno ostatní je hypotetické, nevíme, co se stane. Chceme, aby se hráči koncentrovali na fotbal a podle toho byli hodnoceni,“ prohlásil Southgate.

Na něj i Raheema Sterlinga pršely k ožehavému tématu řady dotazů od britských novinářů. „V Černé Hoře to pro hráče bylo obtížné, tým na to nebyl připravený. Setkali jsme se s trenérem a realizačním týmem, vysvětlili si, jaký protokol má UEFA. Rozhodli jsme se dát téhle organizaci šanci, aby to řešili,“ mluvil smířlivěji útočník Manchesteru City.

Tzv. třístupňová procedura znamená, že rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, poté zápas přeruší a následně může utkání ukončit. „Nechceme konflikty, ale v příštích dnech se bavit pouze o fotbale. Co se občas našemu týmu děje v jiných zemích, není úplně příjemné, ale nechceme eskalovat situaci,“ dodal Southgate i směrem k následujícímu pondělnímu duelu Anglie v Bulharsku.

V zaplněném Edenu by ale k žádným nevhodným výlevům z publika dojít nemělo. Naopak Anglie bude mít v hledišti silnou podporu. Hosté dostali k dispozici 3731 lístků, podle informací Sportu se do české metropole chystá až 6000 fanoušků.

„Podle tabulky jsou naše venkovní zápasy v Kosovu a tady ty nejtěžší. Češi mají opravdu velkou fotbalovou historii, na evropských šampionátech posbírali víc úspěchů, než my. Tenhle zápas je pro nás velká výzva,“ ocenil Southgate svého pátečního soupeře.

