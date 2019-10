Česko - Anglie: Čelůstka o repre i klubové pozici: Soupeř? Top 3 na světě | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Vukan (vš. Slovinsko) Stadion Sinobo Stadium, Praha

Vidina mistrovství Evropy ho silně motivuje, obránce Ondřej Čelůstka na něm ještě nebyl. Dnes se k němu může družina trenéra Jaroslava Šilhavého přiblížit. Ovšem za předpokladu, že bude bodovat s rozjetou Anglií. Moc těžších úkolů momentálně nemůže dostat.

Jde z Anglie strach?

„Podle mého názoru patří současná Anglie mezi top tři nejsilnější reprezentace na světě. Nemá smysl rozebírat, jak moc jsou kvalitní. To všichni vědí. Ale bude záležet na tom, jak k zápasu přistoupíme my, jak do něj vstoupíme. Bude záležet na naší koncentraci, chtění, vůli, kuráži. Musíme věřit, že se k nám přikloní i víc štěstí než v Anglii, mluvím o odrazech a podobných věcech. To přijde jen ve chvíli, kdy tomu dáme všechno. Věřím, že na nějaký bod s Anglií máme.“

Osobně máte s anglickým fotbalem zkušenosti. Působil jste v Sunderlandu v sezoně 2013/2014, která vrcholila mistrovstvím světa v Brazílii, kde Anglie vyhořela. Co se změnilo?

„Myslím, že jim vyzráli hráči, kteří třeba ve zmíněném roce 2014 měli talent, ale ještě nebyli tolik zapracovávaní do reprezentace. Měli zkušené hráče kolem třiceti, kteří měli mužstvo táhnout, ale úplně se jim to nedařilo. Teď má Anglie mladý tým, zároveň ti hráči už mají něco odkopáno. Jsou na vrcholu sil a ukazují to. Ať je to Sterling, Rashford nebo Kane. V tomhle ohledu mají nabito nejen na EURO, ale i na mistrovství světa, které bude v roce 2022.“

Jak na Angličany? Načapat je při chybách v rozehrávce, poodhaluje Jankto

A tuhle sílu teď máte bránit. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý prohlásil, že když se Sterling otočí s míčem, je to půl gólu. Souhlasíte?

„Jo, když jsme měli video, říkali jsme si to taky. Když obejde hráče a postupuje v plné rychlosti na bránu, je to půl gólu. Samozřejmě, je to v nadsázce, dá se mu pak ještě zabránit, ale je to velice těžké. On je prostě na světové top úrovni.“

Jaký recept na něj nebo Kanea máte?

„Ne vždy musíte souboj s ním vyhrát. Někdy stačí, když ho vyvedete z nebezpečného prostoru od brány, naženete si ho do míst, kde jsou spoluhráči, kteří mu můžou míč vypíchnout.“

Obranu budete opět řídit, pod trenérem Šilhavým hrajete pravidelně, jste momentálně považován za stopera číslo jedna. Cítíte se tak?

„Tohle nevím. Unesu, když to o mně budou lidé říkat, ale sám o tom nechci přemýšlet. V každém zápase se snažím odvést maximum, soustředím se na sebe, ale na hřišti nepřemýšlím o tom, jestli jsem v pozici lídra. Pokud mě tak řada lidí, jak říkáte, vidí, tak mě to samozřejmě těší.“

Ale důvěru trenéra jistě vnímáte.

„Vždycky je příjemné, když ji cítíte. Zažil jsem už hodně trenérů a vím, jaké to je v opačném případě. Třeba když jsem působil v Anglii v Sunderlandu, v jarní části té sezony jsem neměl důvěru trenéra Poyeta. Ale tak to prostě je. Každý trenér má rád jiné typy hráčů, jiné oblíbence, tak je to všude ve fotbale.“

Slávistická obrana v reprezentaci? Jsou tam zajímavé varianty, směje se Kúdela

U předchozího reprezentačního kouče Karla Jarolíma jste mezi oblíbence nepatřil. Co si o tom zpětně myslíte?

„Nechci to moc rozebírat. Ale bylo zvláštní, když jsem na jeden sraz jel, zvládl jsem ho docela slušně, což bylo koneckonců znát i z reakcí různých lidí nebo i vás médií, a pak další sraz jsem pomalu nebyl ani mezi náhradníky. Nikdo mi třeba ani nezavolal. Nevěděl jsem, na čem jsem.“

Dlouho jste byl brán jako pravý obránce, kde byla velká konkurence v podobě Pavla Kadeřábka a Theodora Gebre Selassieho, dvou hráčů z bundesligy. Bavili jste se s trenéry o vaší pozici?

„Bylo to tak, jak říkáte, brali mě dlouho jako pravého obránce. Přitom pod trenérem Jarolímem jsem ve Slavii hrál spoustu zápasů na stoperu. Ví, že jsem tenhle post mohl hrát, ale brali mě, když Theo nebo Pavel vypadli. Přitom v tu dobu jsem už hrál v Turecku pravidelně stopera. Myslím, že jsem to i někomu z realizačního týmu říkal, ale asi měli jednoduše jiné představy.“

Teď je vaše pozice v klubu docela zajímavá, v Antalyasporu hrajete levého obránce, že?

„Je to tak. Jsem z toho docela hotový, už jsem byl taky asi pětkrát nahoře u trenéra (Bülenta Korkmaze) v kanceláři. Přestože máme dva levé obránce, trenér jim nevěří. Řekl mi, že je nejjistější, když tam hraju já, byť to mám přes nohu a není to úplně moje pozice. Beru to ale profesionálně.“

Co vám dělá největší problémy? Beci v dnešním fotbale hodně pilují lajnu.

„Jasně. My máme hodně ofenzivního pravého obránce, takže on se často vysune a my ve třech zůstáváme vzadu. Takhle to máme postavené, když útočíme. Já lajnu moc nepiluju, je mi už třicet a úplně to není na motorku (úsměv). Ale když ta šance je, několikrát za zápas vyjedu. Zkusím nacentrovat, párkrát jsem se dostal i do zakončení. Třeba proti Malatyasporu mi brankář vytáhl střelu zpoza vápna na roh. Škoda. Jinak jsem ale spíš defenzivnější krajní obránce.“

Může vás jiný post v klubu ovlivnit v reprezentaci, kde se s vámi počítá na stopera?

„Věřím, že ne. Musím být variabilní a rychle se přeorientovat zpátky.“

Ve stoperské dvojici jste si zahrál s Jakubem Brabcem, Markem Suchým, Tomášem Kalasem. S kým se vám hraje nejlépe?

„S nikým jsem neměl sebemenší problém. Vždy je důležité, abychom si před zápasem řekli, jak budeme hrát, jak se budeme zajišťovat, jak se budeme chovat. Je to hodně o komunikaci a v tomto směru nemám s nikým žádný problém.“

Na posledním srazu se na vás valila kritika po porážce v Kosovu. Jak jste to celé vnímal?

„Ano, výsledek se nepovedl, to se ve fotbale může stát, ale nesouhlasím s tím, že bychom hráli bídu a že bychom byli jasně horším týmem. Samozřejmě, výsledek se nedá omluvit. Byla to škoda, víceméně jsme jim to sami nabídli a neproměnili jsme šance.“

A kritika, co se na vás snesla?

„Nebylo to příjemné, dostali jsme naloženo. Každý si přebírá kritiku po svém, nešlo to nevnímat a bylo to pak hodně o hlavě, abychom se nachystali na zápas s Černou Horou.“

To utkání jste pak zvládli a vrátili se na druhé místo ve skupině. Jak vidíte nyní vaše vyhlídky směrem k postupu na EURO?

„Chceme jednoznačně postoupit. Já osobně to mám jako svůj velký cíl. Je mi třicet, nejsem nejmladší a chci se dostat na EURO, ještě jsem ho bohužel nehrál. Je to pro mě velká výzva.“

