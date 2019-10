EURO 2020 | Česko - Anglie: Reprezentace v režimu Slavie? Odepsat Daridu nejde, jak těžit z vazeb? | iSport.cz

Slávistická souhra (zleva Tomáš Souček, Lukáš Masopust a Vladimír Coufal) funguje v domácí soutěži i Lize mistrů, nyní by se mohla přenést také do reprezentace • Pavel Mazac / Sport

Vyplatí se nacpat do sestavy všech sedm slávistů z nominace plus další dva, kteří červenobílý dres oblékali ještě nedávno? Ostatně zápas s Anglií (Česko - Anglie ONLINE, 20:45 zde ») má být podobný úrovni, s jakou se „sešívaní“ perou v Lize mistrů, jak připustil obránce Ondřej Kúdela. Souhra, vědomá kombinace, poznání, že Tomáš Souček a spol. to na bohaté a slavné umí, hovoří pro. Proti? Třeba důsledek, že by vypadl Vladimír Darida. Co na slávistickou reprezentaci říká kouč Roman Pivarník a jaké jsou silné stránky "sešívaných" vazeb?